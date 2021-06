नई दिल्ली: बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार (Akshay Kumar) ने सोमवार को सोशल मीडिया पर उन खबरों का खंडन किया, जिसमें दावा किया गया था कि उन्होंने आगामी जासूसी थ्रिलर ‘बेल बॉटम’ (Bell Bottom) के लिए 30 करोड़ रुपये फीस ली है. अक्षय ने सोमवार को ट्वीट किया, ‘फेक स्कूप्स के लिए जागना कैसा लगता है?” उनका यह ट्वीट एक समाचार की प्रतिक्रिया में आया है जिसमें दावा किया गया है कि अभिनेता ने ‘बेल बॉटम’ के लिए 30 करोड़ रुपये फीस ली है. Also Read - Akshay Kumar ने अफेयर के बहाने किया था Raveena का इस्तेमाल, बोलीं- एक नहीं तीन-तीन...

फिल्म के निमार्ताओं में से एक वाशु भगनानी ने भी ऐसी सभी खबरों का खंडन किया है. इस खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए भगनानी ने ट्वीट किया, “इस खबर में कोई सच्चाई नहीं है.”

No Truth to this news at all https://t.co/6Bh75GZZFP

— Vashu Bhagnani (@vashubhagnani) June 14, 2021