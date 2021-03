Hathi Mere Sathi hindi trailer released rana daggubati pulkit samrat starrer film elephants break all the walls of enemies- फिल्म ‘हाथी मेरे साथी’ का बहुप्रतीक्षित हिंदी ट्रेलर रिलीज़ कर दिया है. ट्रेलर दमदार है. हमेशा की तरह इंसान अपने फायदे के लिए जंगल और जानवरों को नुकसान पहुंचाता हुआ दिखाया गया है. बता दें, Also Read - Kareena Kapoor के दूसरे बेटे के लिए इतना बड़ा गिफ्ट लेकर पहुंचे Karan Johar, देखें Viral Video

बीते दिन, 3 मार्च को, वर्ल्ड वाइल्डलाइफ डे के अवसर पर, निर्माताओं ने राणा दग्गुबाती , प्रभू सोलोमन, विष्णु विशाल, श्रीया पिलगाँवकर और ज़ोया हुसैन की उपस्थिति में क्रमशः चेन्नई और हैदराबाद में त्रिभाषी फिल्म का बहुप्रतीक्षित तमिल और तेलुगु ट्रेलर रिलीज़ कर दिया है. और अब, टीम ने एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में फ़िल्म का हिंदी वर्जन 'हाथी मेरे साथी' का ट्रेलर जारी कर दिया है.

राणा सभी तीनों वर्शन में बिल्कुल अलग अवतार में मुख्य पात्र निभा रहे है. हिंदी वर्शन 'हाथी मेरे साथी' में वह पुलकित सम्राट के साथ मुख्य भूमिका निभा रहे हैं और विष्णु विशाल कादान (तमिल) व अरन्या (तेलुगु) में नज़र आएंगे. इस फिल्म में प्रतिभाशाली अभिनेत्री, श्रिया पिलगाँवकर और जोया हुसैन भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं.

हाथी मेरे साथी एक ऐसी कहानी है जो एक आदमी (राणा दग्गुबाती) की कहानी का पता लगाती है, जो इकोसिस्टम की रक्षा करते हुए अपना अधिकांश जीवन जंगल में बिताता है. यह एक आदमी और एक हाथी के बीच रिश्ते की एक अंतहीन कहानी है जिसका दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है.

राणा के लिए यह एक हैट्रिक होगी क्योंकि बहुप्रशंसित बाहुबली श्रृंखला और द गाजी अटैक के बाद हाथी मेरे साथी उनकी तीसरी त्रिभाषी फिल्म है.

इरोस एसटीएक्स ग्लोबल कॉरपोरेशन के एक डिवीजन इरोस मोशन पिक्चर्स द्वारा फिल्म को निर्मित किया जा रहा है, यह भारतीय फिल्म उद्योग में एक स्थापित नाम है जो 40 वर्षों से अधिक का ट्रैक रिकॉर्ड रखता है.

यह पैन-इंडिया बहुभाषी फ़िल्म 26 मार्च 2021 को आपके नजदीकी सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी.