बॉलीवुड सेलेब्रिटीज ने हाथरस में किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना की जमकर निंदा की है. इंडस्ट्री में बुधवार को लड़की के परिवार की सहमति के बिना पुलिस द्वारा उसके कथित दाह संस्कार के खिलाफ भी विरोध जताया गया.

अभिनेत्री कंगना रनौत ने ट्वीट कर कहा, "मुझे योगी आदित्यनाथ जी पर अटूट विश्वास है. जिस तरह से प्रियंका रेड्डी संग गलत आचरण करने और उन्हें जिंदा जलाने वाले दुष्कर्मियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, हाथरस के मामले में भी हमें ऐसा ही न्याय चाहिए."

उर्मिला मातोंडकर लिखती हैं, “ऐसे लोग अमानवीयता से भी परे हैं, जो सत्ता में महिलाओं की व्यथा को बेचकर आए हैं और अब हाथरस के मामले में चुप्पी साध रखे हैं. मीडिया सर्कस भी इस पर खामोश है, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने वाले कार्यकर्ता भी गायब हैं. कहां हैं न्यू इंडिया के लिए न्याय करने वाले ये लोग? हैशटैगहाथरसहॉररशॉक्सइंडिया हैशटैगबेटीबचाओ??”

प्रख्यात गीतकार जावेद अख्तर ने लिखा है, “यूपी पुलिस ने बिना अनुमति के या यहां तक कि परिवार की मौजूदगी के बिना रात के 2.30 बजे हाथरस की दुष्कर्म पीड़िता के शव का अंतिम संस्कार कर दिया. इससे हमारे मन में एक सवाल रह जाता है कि उनमें इस दुस्साहस का आत्मविश्वास कहां से आया. उन्हें आश्वासन किससे मिला है.”

अभिनेत्री से राजनेता बनीं नगमा ने लिखा, “पुलिस ने हाथरस में दुष्कर्म का शिकार हुई पीड़िता के परिवारवालों को शव ले जाने की अनुमति नहीं दी, बल्कि रात के 2.45 बजे जबरदस्ती उसका अंतिम संस्कार कर दिया. उसकी मां अपनी बेटी के शव के लिए रोती रही, उनसे विनती करती रही, ताकि वह उसे देख सके और हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार उसका अंतिम संस्कार कर सके. हैशटैगशेमऑनहाथरसपुलिस.”

अभिनेता व पॉलिटिशियन प्रकाश राज ने योगी आदित्यनाथ को टैग करते हुए ट्वीट किया, “बेहद दुखद. हम क्या देख रहे हैं..यूपी पुलिस ने ये क्या किया.. हैशटैगहाथरसहॉररशॉक्सइंडिया हैशटैगजस्टिसफॉरहाथरसविक्टिम.”

अभिनेत्री स्वरा भास्कर लिखती हैं, “अब समय आ गया है कि योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा दे देना चाहिए. उनके कार्यकाल में यूपी में कानून व्यवस्था का पतन हुआ है. उनकी नीतियों से जातिगत संघर्ष, फर्जी एनकाउंटर और गैग वॉर का उदय हुआ है. उत्तर प्रदेश में दुष्कर्म एक महामारी की तरह फैली हुई है. हैशटैगहाथरस इसका एक उदाहरण है. हैशटैगयोगीमस्टरिजाइन, हैशटैगप्रेसीडेंटरूलइनयूपी.”