क्या आपने देखा अक्षय कुमार और मोहनलाल का भांगड़ा डांस? जमकर वायरल हो रहा शादी का ये Video

Akshay Kumar and Mohanlal Bhangra : बॉलीवुड के ‘खिलाड़ी’ अक्षय कुमार ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो शेयर किया, जो इंटरनेट पर वायरल हो गया है. वीडियो में अक्षय कुमार के साथ साउथ के सुपरस्टार एक्टर मोहनलाल नजर आ रहे हैं. मजेदार बात ये है कि वीडियो में दोनों ने पैर से पैर मिलाकर भांगड़ा डांस किया. वीडियो सामने आने के बाद हर कोई कमेंट में अब अपना रिएक्शन दे रहा है. वीडियो शेयर करते हुए अक्षय ने कैप्शन में लिखा, ‘आपके साथ इस डांस को मैं हमेशा याद रखूंगा मोहनलाल सर, एक यादगार पल.’

वीडियो में देखा जा सकता है कि अक्षय कुमार ने कुर्ता-पायजामा पहना है, मोहनलाल ने भी सिर पर साफा और नीले रंग की शेरवानी पहनी है. दोनों ही सुपरस्टार नगाड़े की धुन पर पंजाबी भांगड़ा करते दिखाई दे रहे हैं. डांस के बाद अक्षय ने मोहनलाल को गले भी लगाया. वीडियो किसी की शादी का है, जहां दोनों ही एक्टर्स ने जमकर मस्ती की. वीडियो वायरल होने के बाद अब फैंस के भी मजेदार रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं. एक ट्विटर यूजर ने लिखा, ‘बहुत खूब अक्षय सर, आप जो भी करते हैं… वो लाजवाब और बेहतरीन होता है.’