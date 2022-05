Laal Singh Chaddha Trailer: बॉलीवुड के मंझे हुए कलाकार आमिर खान की फिल्म ‘लाल सिंह चड्ढा’ (Laal Singh Chaddha) का ट्रेलर बीते दिनों टाटा आईपीएल 2022 (IPL 2022) के फाइनल मैच के दौरान रिलीज कर दिया गया. इस मौके पर खुद आमिर खान (Aamir Khan), गुजरात टाइटंस (Gujarat Titans) और राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) के बीच मैच में कॉमेंट्री करने पहुंच थे. सोशल मीडिया पर आमिर की फिल्म ‘लाल सिंह चड्ढा’ (Laal Singh Chaddha Trailer) के ट्रेलर को खूब पसंद किया जा रहा है. फिल्म में आमिर खान के साथ बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान (Kareena Kapoor Khan) भी मुख्य किरदार में हैं. यूट्यूब पर ट्रेलर को 1 करोड़ से अधिक बार देखा जा चुका है.Also Read - सिद्धू मूसेवाला की मौत पर भावुक हुआ सिनेमा जगत, Kapil Sharma और Shahnaz Gill समेत इन्होंने किया ट्वीट

आमिर खान की फिल्मों का फैंस को बेसब्री से इंतजार रहता है. उनकी फिल्मों को हर वर्ग और हर उम्र के लोग देखना पसंद करते हैं. ऐसे में ‘लाल सिंह चड्ढा’ को लेकर भी फैंस काफी एक्साइटेड हैं, वहीं ट्रेलर देखने पर लगता है कि फिल्म को परिवार का साथ भी बैठकर एंजॉय किया जा सकता है. अगर आप भी हॉलीवुड फिल्मों के शौकीन हैं तो ‘लाल सिंह चड्ढा’ का ट्रेलर आपको 1994 में आई फिल्म ‘फॉरेस्ट गंप’ की याद जरूर आई होगी. जी हां, आमिर खान की फिल्म ‘फॉरेस्ट गंप’ की कहानी पर ही आधारित है, लेकिन जगह और स्थिति के आधार पर कहानी को बदल दिया गया है. Also Read - परेश रावल बर्थडे: किसी फिल्म से कम नहीं है Paresh Rawal की Love Story, बॉस की बेटी को ऐसे बनाया अपनी पत्नी

Experience the extraordinary journey of #LaalSinghChaddha, a simple man whose heart is filled with love, hope and warmth.#LaalSinghChaddhaTrailer out now! Releasing in cinemas worldwide on 11th Aug.https://t.co/yahghWFhJA

— Aamir Khan Productions (@AKPPL_Official) May 29, 2022