The Great Indian Kapil Show: कपिल शर्मा नेटफ्लिक्स से वसूल रहे हैं करोड़ो, जानें सुनील और कृष्णा की कितनी है फीस

The Great Indian Kapil Show Cast Fees: मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा का शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' अपने सीजन चार के साथ वापसी कर चुका है.

The Great Indian Kapil Show Cast Fees: कपिल शर्मा का कॉमेडी से भरपूर शो ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ का चौथा सीज़न 20 दिसंबर, 2025 से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रहा है और एक बार फिर चर्चा में है. जाने-पहचाने चेहरों की वापसी, मशहूर हस्तियों की नोकझोंक और लगातार मजेदार डायलॉग्स के साथ, यह नया सीज़न देखते ही देखते चर्चा का विषय बन गया है. हंसी-मजाक के साथ-साथ, फैंस हमेशा एक सवाल पूछते हैं. कलाकारों को प्रति एपिसोड कितना भुगतान मिलता है? हालांकि फीस को लेकर दी गई जानकारी की हम पुष्टि नहीं करते हैं.

1. कपिल शर्मा

इन सबके केंद्र में कपिल शर्मा खुद हैं, कई ऑनलाइन रिपोर्ट्स के मुताबिक, कपिल नेटफ्लिक्स सीरीज के हर एपिसोड के लिए करीब 5 करोड़ रुपये कमाते हैं, जिससे वे देश के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले कॉमेडियनों में शुमार हो गए हैं. माना जा रहा है कि यह आंकड़ा पिछले सीजनों में मिली उनकी फीस पर आधारित है.

2. सुनील ग्रोवर

सुनील ग्रोवर इस सीज़न के सबसे लोकप्रिय कलाकारों में से एक हैं। किरदारों में पूरी तरह ढल जाने और साथ ही हास्य को बरकरार रखने की उनकी क्षमता ने उन्हें लंबे समय से दर्शकों का चहेता बना रखा है. एशियननेट की एक रिपोर्ट के अनुसार, सुनील को सीज़न 4 के लिए प्रति एपिसोड लगभग 25 लाख रुपये मिल रहे हैं.

3. कृष्णा अभिषेक

अपनी ज़बरदस्त ऊर्जा और अनोखे हास्य के लिए मशहूर कृष्णा अभिषेक मंच पर अपना खास अंदाज़ बरकरार रखे हुए हैं. सियासत डॉट कॉम के मुताबिक, कृष्णा इस सीज़न में प्रति एपिसोड लगभग 10 लाख रुपये चार्ज कर रहे हैं.

4. किकू शारदा

एक और जाना-पहचाना चेहरा किकू शारदा हैं, जिनके किरदार कपिल की कॉमेडी की दुनिया का अहम हिस्सा बन चुके हैं। हालांकि उनकी फीस का आधिकारिक तौर पर खुलासा नहीं किया गया है, इतना जरूर है कि वो शो के हायर पेड कास्ट मेंबर्स में शामिल हैं और उन्हें 7 लाख तक मिलता है.

5. अर्चना पूरन सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू

शो में बतौर जज अर्चना पूरन सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू बैठे हुए हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, अर्चना को 10-12 लाख रुपये फीस मिलती है. जबकि, नवजोत के खाते में 30 से 40 लाख रुपये आते हैं. पर इस फीस की जानकारी नेटफ्लिक्स या किसी ऑफिशियल की तरफ से नहीं दी गई है. फीस को लेकर दी गई जानकारी की हम पुष्टि नहीं करते हैं.

नोट: फीस से संबंधित सभी आंकड़े सियासत डॉट कॉम और अन्य ऑनलाइन स्रोतों सहित मीडिया रिपोर्टों पर आधारित हैं. निर्माताओं या कलाकारों द्वारा इन फीस की आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं की गई है.