Helen Birthday and Unknown Facts: बॉलीवुड की दुनिया की मशहूर अदाकारा हेलन किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. हिंदी सिनेमा की पहली आइटम डांस गर्ल से मशहूर हेलन का आज जन्मदिन (Happy Birthday Helen) है. 21 नवंबर, 1939 को बर्मा में जन्मी (Helen Birthday) हेलन का पूरा नाम हेलन रिचर्डसन खान है. आइए इस खास मौके पर जानें हेलन की ज़िंदगी के कुछ अनसुने किस्से (Unknown and Lesser Known Facts of Helen):

– हेलन के पिता एंग्लो इंडियन और माँ बर्मीज थीं. उनके पिता की मृत्यु दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हो गयी. पिता की मृत्यु के बाद उनका परिवार साल 1943 में भारत आकर बस गया.

– हेलन को साल 1951 में 'शबिस्तान' में कोरस डांसर के रूप में पेश किया गया.

– कई फिल्मों में कोरस गर्ल रहने के बाद हेलन को फिल्म ‘अली लैला’ (1953) और ‘हूर-ए-अरब’ (1955) में सोलो डांसर के रूप में लिया गया.

– फिल्म ‘हावड़ा ब्रिज’ (1958) के गीत ‘मेरा नाम चिन चिन चू’ उनके करियर का पहला बड़ा ब्रेक था.

– हेलन की करियर की शुरुआत तब हुई जब वह उन्नीस वर्ष की थी, तब उन्हें बंगाली फिल्म फिल्म हावड़ा ब्रिज से से एक बड़ा मौका मिला था.

– हेलन की दो शादियां हुई है. हेलन की पहली शादी महज 16 वर्ष की उम्र में फिल्म निर्देशक पी.एन अरोड़ा से हो गयी, उनकी यह शादी सोलह साल तक चली, उसके बाद दोनों के बीच तलाक हो गया.

– उसके बाद हेलन की मुलाकात पटकथा लेखक सलीम खान से हुई. हालांकि सलीम पहले से ही शादीशुदा थे, लेकिन सलीम ने उन्हें दूसरी पत्नी का दर्जा दिया. उन्होंने शादी के बाद अर्पिता को गोद लिया.

– बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान, सोहेल खान, अरबाज खान और अलवीरा खान अग्निहोत्री उनके सौतेले बच्चे हैं.

– 1960 से 1970 के दशक के दौरान उन्होंने 700 से अधिक फिल्मों में नृत्य किया.

– हेलन ने 1983 में आधिकारिक तौर पर फिल्मों से संन्यास ले लिया था, लेकिन उसके बाद भी ‘खामोशी’ (1996) और ‘मोहब्बतें’ (2000) फिल्म में अतिथि भूमिकाओं में नजर आईं.

– उन्होंने बेटे सलमान खान की फिल्म ‘हम दिल दे चुके सनम’ में उनकी मां की भूमिका भी निभाई थी. फिल्म ‘हमको दीवाना कर गए’ (2006) में भी वह नजर आई थीं.

– साल 2009 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया.