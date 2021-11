Hellbound on Netflix IS Most Watched Film Now: दक्षिण कोरियाई हॉरर फिल्म हेलबाउंड (Hellbound) हाल ही में मशहूर ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स (Netflix) पर आई है और आते ही इसने जबरदस्त धमाका किया है. बता दें कि दक्षिण कोरियाई हॉरर फिल्म हेलबाउंड (Hellbound) ने रिलीज के एक दिन बाद दुनिया के लोकप्रिय टीवी शो रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है. ये हॉरर फिल्म दक्षिण कोरिया, बेल्जियम और मैक्सिको सहित 24 देशों में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले शो की सूची में हेलबाउंड (Hellbound) नंबर 1 पर है, जबकि यह संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा सहित कई देशों में तीसरे स्थान पर है.Also Read - Priyanka Chopra से पहले इन 8 अभिनेत्रियों के साथ रह चुका है निक जोनस का अफेयर, बेहद लंबी है लिस्ट

स्क्विड गेम को किया पिछे

नेटफ्लिक्स पर पिछले काफी दिनों से स्क्विड गेम सबसे ज्यादा देखे जाने वाला शो बना हुआ था. स्क्विड गेम नेटफ्लिक्स पर टॉप पर कब्जा जमाए हुआ था, लेकिन जैसे ही हेलबाउंड रिलीज हुई उसने स्क्विड गेम को हटाकर खुद टॉप पर अपनी जगह बना ली है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, रिलीज होने के दूसरे दिन ही यानी 20 नवंबर को हेलबाउंट नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली सीरिज बन गई थी.

'हेलबाउंड' का निर्देशन येओन सांग-हो ने किया है. येओन सांग-हो 'ट्रेन टू बुसान' और 'पेनिनसुला' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के डायरेक्शन के लिए भी जाने जाते हैं. हेलबाउंड एक हॉरर सीरीज है जो कि एक धार्मिक समूह के बारे में है, जो दैवीय न्याय के विचार का प्रचार कर रहा है. इसमें अचानक आस-पास बहुत से लोग दिखाई देने लग जाते हैं. 'हेलबाउंड' में फेमस कोरियन स्टार यू आह-इन, पार्क जियोंग-मिन, किम ह्यून-जू और वोन जिन-ए लीड रोल में नजर आ रहे हैं.