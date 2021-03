Hello Charlie Official Trailer Release: अमेजन प्राइम वीडियो (Amazon Prime Video) ने आगामी फेमिली एवं किड्स एंटरटेनर हेलो चार्ली का गुदगुदा देने वाला ट्रेलर (Hello Charlie Trailer) रिलीज कर दिया है. इस कॉमेडी फिल्म में जैकी श्रॉफ, आदर जैन, एलनाज नौरोजी और राजपाल यादव के साथ-साथ अपना डेब्यू करने जा रही अभिनेत्री श्लोका पंडित भी प्रमुख भूमिका निभा रही हैं. पंकज सारस्वत द्वारा निर्देशित तथा एक्सेल इंटरटेनमेंट के निमार्ता रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर द्वारा निर्मित ‘हेलो चार्ली’ का ट्रेलर (Hello Charlie On Prime) एक एडवेंचर कॉमेडी की अजीबोगरीब दुनिया से हमारा परिचय कराता है, जिसमें गोरिल्ला टोटो और भोले-भाले चार्ली (आदर जैन) के बीच की केमिस्ट्री और उनकी मजेदार हरकतें देखने को मिलती हैं. Also Read - Toofaan Releasing Date: इस दिन रिलीज होगी समर ब्लॉकबस्टर फिल्म 'तूफान', मुक्केबाज के रूप में फरहान अख्तर

यह फिल्म हमें बांध कर रखने वाली उस कुतूहलपूर्ण यात्रा पर ले जाती है, जिसमें एक करोड़पति शख्स के भाग निकलने के परिणामस्वरूप गड़बड़ियों की पूरी श्रृंखला उत्पन्न हो जाती है और अजीब हालात बन जाते हैं. 'हेलो चार्ली' यकीनन दर्शकों को हंसते-हंसते लोटपोट हो जाने पर मजबूर कर देगी.

इस ट्रेलर के बारे में बात करते हुए अभिनेता जैकी श्रॉफ ने कहा, “किसी भी कॉमेडी फिल्म में काम करते हुए मुझे हमेशा बहुत मजा आता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इस जॉनर की फिल्में करना खाने का काम नहीं है. इतनी मुश्किल फिल्म को इतनी आसानी से बनाने का श्रेय निर्देशक और उनके तकनीशियनों की शानदार टीम को जाता है. यह कहने के बावजूद, ऐसे प्रतिभाशाली कलाकारों और फिल्म की पूरी टीम के साथ ‘हेलो चार्ली’ में काम करने का अनुभव वाकई मजेदार रहा. यह एकदम परफेक्ट बैलेंस था, क्योंकि फरहान, रितेश और पंकज इंडस्ट्री के बेहतरीन सर्जकों में गिने जाते हैं. दूसरी तरफ आदर और श्लोका के साथ काम करना बड़ा प्यारा अनुभव था. वे जिस तरह की एनर्जी सेट पर पैदा करते हैं वह कमाल है, तारीफ के काबिल है और बड़ी प्यारी है. हमें खुशी है कि फिल्म की अमेजन प्राइम वीडियो पर ग्लोबल रिलीज होने जा रही है, जो दुनिया भर के सिनेप्रेमियों को जोरों से हंसाएगी.”

ट्रेलर लॉन्च होने पर अभिनेता आदर जैन ने बड़े उत्साह के साथ बताया, “मैं इस बात को लेकर बेहद रोमांचित हूं कि ट्रेलर सामने आ चुका है और आखिरकार दर्शकों को अब ‘हेलो चार्ली’ के संसार की एक झलक देखने को मिलेगी. मैंने जैकी सर, फरहान सर, रितेश सर, पंकज सर, श्लोका और टीम के बाकी सभी सदस्यों के साथ काम करते हुए कमाल का वक्त बिताया है. हमने यह फिल्म पूरे दिल से और ईमानदारी के साथ बनाई है. हम उम्मीद करते हैं कि इस ट्रेलर के साथ-साथ 9 अप्रैल, 2021 को अमेजन प्राइम वीडियो पर दिखाई जाने वाली फिल्म ‘हेलो चार्ली’ सबको बेहद पसंद आएगी.

ट्रेलर पर टिप्पणी करते हुए नवोदित अभिनेत्री श्लोका पंडित ने कहा, “अगर एकदम संक्षेप में कहूं तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है. यह मेरी डेब्यू फिल्म है तथा अपनी पहली ही फिल्म में जैकी सर, आदर और राजपाल सर के साथ काम करके मैं खुद को वाकई सौभाग्यशाली और लकी मानती हूं. एक्सेल एंटरटेनमेंट और हमारे निर्देशक पंकज सारस्वत के साथ काम करना वास्तव में एक सिखाने वाला अनुभव साबित हुआ है, जिसे मैं हमेशा संजो कर रखूंगी. यह एक स्वप्निल अहसास है कि मेरी डेब्यू फिल्म का ग्लोबल प्रीमियर होने जा रहा है! इससे ज्यादा की मैंने कभी तमन्ना भी नहीं की थी.

भारत समेत 240 अन्य देशों एवं क्षेत्रों के प्राइम मेम्बर 9 अप्रैल, 2021 को इस फिल्म का ग्लोबल प्रीमियर देख सकते हैं.