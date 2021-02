Hello Mini 2 suspense thriller bold web series Trailer watch video : Hello Mini आपका कोई पीछा कर रहा है. तुम कितने हॉट हो. चलो शादी कर लेते हैं. कुछ गूंजती आवाज़े पीछे बैकग्राउंड में सुनाई दे रही थीं. तभी कोई आहट होती है. एक डरावना सा अहसास. जैसे पीछे कोई है. वो अजनबी वापस आ गया है. Also Read - Golden Girl Sonalika Prasad: सोनालिका ने Love Guru में की सारी हदें पार, देखिए तस्वीरें

वो मिनी को जानता है. तभी तो कहता है. Hello Mini. फिर भयानक आवाज़ें. वो जानलेने की धमकी देता है. मिनी के घर की खिड़की के शीशे तोड़े जाते हैं. और फिर मिनी को एक टास्क दिया जाता है. खत्म करने का वक्त होता है 48 घंटे. तीन लोग डर के मारे मर जाते हैं.

Also Read - Kareena Kapoor Delivery Fact: अस्पताल में एडमिट नहीं है करीना कपूर, तैमूर के साथ स्टाइलिश ड्रेस में स्पॉट हुईं