वो भयानक आवाजें मिनी को डरा देती हैं. कौन है वो शख्स जो पीछा करता है. उसकी आहट…चहलकदमी…नकाबपोश चेहरा दिल में खौफ पैदा कर देता है. यही नहीं वो मिनी को एक के बाद एक खतरनाक टास्क भी देता है.

साथ ही ये धमकी भी देता है कि अगर कहीं कुछ छूट गया तो फिर अच्छा नहीं होगा. इस थ्रिलर वेब सीरीज में मुख्य भूमिका Anuja Joshi ने निभाई है. अनुजा हैलो मिनी के अलावा ऑल्ट बालाजी की वेब सीरीज ब्रोकन बट ब्यूटीफुल में भी नज़र आ चुकी हैं.

बता दें, अनुजा का जन्म और परवरिश अमेरिका में हुई है. अनुजा ने बॉलीवुड एक्टर अंकुर राठी Ankur Rathee के साथ सगाई कर ली थी.