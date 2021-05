नई दिल्ली: दिग्गज बॉलीवुड अभिनेत्री हेमा मालिनी (Hema Malini) ने सोशल मीडिया पर अपने सचिव के निधन पर शोक व्यक्त किया. उनका निधन कोरोना के कारण हुआ. हेमा मालिनी ने शनिवार को ट्वीट किया, “भारी मन से 40 साल साथ रहे मेरे सहयोगी, मेरे सचिव, अथक परिश्रम करने वाले मेहता जी को श्रद्धांजली देती हूं. वह मेरे परिवार का एक हिस्सा थे. कोरोना की वजह से हमने उन्हें खो दिया है. ” Also Read - Hema Malini-Dharmendra Marriage Anniversary: हेमा मालिनी के प्यार में धर्मेंद्र बन गए थे मुस्लिम, दोनों की शादी में 24 साल के थे सनी देओल

With heavy heart I bid farewell to my associate of 40 yrs, my secretary, dedicated, hard working, tireless Mehta ji. He was more a part of my family We lost him to covid. He is irreplaceable & leaves a void that cannot be filled, ever🙏 pic.twitter.com/QtGixciP3S

— Hema Malini (@dreamgirlhema) May 8, 2021