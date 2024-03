Video : हेमा मालिनी पहुंची उज्जैन महाकाल, इन बॉलीवुड हस्तियों ने भी ऐसे मनाया महाशिवरात्रि का त्योहार

Mahashivratri 2024 : महाशिवरात्रि का त्योहार पूरे देश में बड़ी धूम-धाम से मनाया गया. इन पावन अवसर पर हिंदू मान्यताओं के अनुसार शिव भक्तों ने भगवान भोलेनाथ की पूजा-अर्चना की. बॉलीवुड की कई हस्तियों ने भी अपने-अपनी अंदाज में महाशिवरात्रि का त्योहार (Mahashivratri Festival) मनाया. एक तरफ जहां शुक्रवार की सुबह एक्ट्रेस से नेता बनीं हेमा मालिनी (Hema Malini) उज्जैन स्थित भगवान महाकाल के दर्शन किए वहीं, दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, संजय दत्त समेत कई फिल्मी हस्तियों ने ‘ओम नमः शिवाय’ का जाप किया और फैंस को त्योहार की शुभकामनाएं दीं. महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर हेमा मालिन ने उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन किए, उनका एक वीडियो वायरल हो गया है.

#WATCH | BJP MP Hema Malini offered prayers at Mahakaleshwar Temple, in Madhya Pradesh’s Ujjain, on the occasion of #Mahashivratri pic.twitter.com/RnQQ5RpS7Q

— ANI (@ANI) March 8, 2024