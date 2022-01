Hema Malini’s Mother Jaya Chakravarthy Rare and Unseen Photos: हिंदी सिनेमा जगत में अपने अभिनय का लोहा मनवाने वाली दिग्गज एक्ट्रेस हेमा मालिनी की सफलता में उनकी मां का बहुत बड़ा हाथ है. सोमवार को हेमा मालिनी की मां की जयंति पर वो भावुक हो गई और उनकी यादों में खोते हुए कुछ अनदेखी तस्वीरें शेयर की जिसमें वो अपनी बेटियों और पति धर्मेंद्र के साथ दिखाई दे रही हैं. उनकी इन फोटोज पर रेखा ने भी कमेंट किया है क्योंकि उनकी मां की जयंति भी इसी दिन होती है.Also Read - 16 साल की उम्र से काम कर रही हैं Nora Fatehi, कहा- 'बॉलीवुड वाले उड़ाते थे मजाक', बदतमीजी करते थे और पासर्पोट...

हेमा अपनी मां को प्यार से अम्मा बुलाती थीं. हेमा ने लिखा- मेरी मां अभी भी ऊपर से मेरा मार्गदर्शन कर रही है. पूरी इंडस्ट्री उनका सम्मान करती थी. अम्मा हम तुम्हें अभी भी बहुत याद करते हैं.

Remembering my lovely mother, my sheet anchor who is still guiding me from above❤️She was easily the main strength of our family, a veritable power house who was respected by all in the industry. We love you Amma and miss you so much🙏 pic.twitter.com/2EryIxC2Ur

— Hema Malini (@dreamgirlhema) January 3, 2022