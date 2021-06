List of Bollywood Actresses Who Did on Screen Romance With Father And Son: बॉलीवुड की दुनिया में उम्र महज़ एक नंबर है. फिल्मी सितारें खुद को एकदम फिट और मेंटेन रखते हैं. फ़िल्मी दुनिया में ऐसी कई एक्ट्रेसेस हैं जिनके हुस्न और जिनकी अदाकारी ने लंबे समय तक लोगों को मदहोश किया है. कई बॉलीवुड अभिनेत्रियां ऐसी हैं जिन्होंने अपने समय के एक्टर्स के साथ काम करने के बाद उनके बेटों के साथ भी काम किया है. आइए एक नज़र डालते हैं उन फिल्मी हसीनाओं पर जिन्होंने बाप-बेटे दोनों से पर्दे पर इश्क़ लड़ाया है. Also Read - Dimple Kapadia से अभी भी मोहब्बत करते हैं Sunny Deol? हाथों में हाथ डाले लंदन में पकड़े गए थे

हेमा मालिनी- राज कपूर- रणधीर कपूर Also Read - B'dy: Dimple Kapadia ने Anil Kapoor के साथ पार की थी बोल्डनेस की हद, लिपलॉक-इंटिमेट सीन और...Photos

Also Read - Hema Malini के इस करीबी शख्स की हुई कोरोना से मौत, दुखों का टूटा पहाड़, बोलीं- 40 साल साथ रहे..

हिंदी सिनेमा की सबसे सफल अभिनेत्री हेमा मालिनी के पीछे पूरी दुनिया पागल हुआ करती थी. अपनी अदाकारी और अपने हुस्न से जलवे बिखेरने वाली हेमा मालिनी ने बॉलीवुड के शोमैन राज कपूर के साथ फिल्म सपनों के सौदागर में काम किया था जो साल 1968 में प्रदर्शित हुई थी.

इसके बाद हेमा मालिनी ने राज कपूर के बेटे अभिनेता रणधीर कपूर के साथ हाथ की सफाई फिल्म में काम किया था. बाप-बेटे दोनों के साथ हेमा ने पर्दे पर रंग जमाया है. इसके बाद दोनों सेंसर, नसीब, चाचा-भतीजा और गिन्नी एंड जॉनी फिल्म में भी साथ दिखाई दिए.

डिंपल कपाड़िया- धर्मेंद्र- सनी देओल

बी टाउन की सबसे चर्चित एक्ट्रेस डिंपल कपाड़िया भी इस लिस्ट में शामिल हैं. डिंपल कपाड़िया ने सनी देओल के साथ मंजिल- मंजिल, नरसिम्हा, गुनाह, आग का गोला जैसी फिल्मों में काम किया है. यही नहीं दोनों के अफेयर की खबरें भी आई थीं.

इसी के साथ डिंपल ने साल 1991 में आई फिल्म दुश्मन देवता में सनी देओल के पिता धर्मेंद्र के साथ भी काम किया था.

रानी मुखर्जी- अमिताभ बच्चन- अभिषेक बच्चन

‘राजा की आएगी बारात’ फिल्म से बतौर लीड एक्ट्रेस बॉलीवुड में कदम रखने वाली रानी मुखर्जी ने अमिताभ बच्चन के साथ साल 2005 की फिल्म ब्लैक में काम किया था. वहीं रानी मुखर्जी ने साल 2001 में अभिषेक बच्चन के साथ बस इतना सा ख्वाब है में काम किया था. इसके बाद अभिषेक और रानी ने कई फिल्मों में साथ काम किया.

श्रीदेवी- अक्किनेनी नागेस्वर राव- नागार्जुन

हिंदी फिल्मों के अलावा तमिल, मलयालम, तेल्गु, कन्नड़ सिनेमा में भी काम कर चुकी मशहूर अदाकारा श्रीदेवी ने अक्किनेनी नागेस्वर राव के साथ प्रेमअभिषेकन में काम किया था.

बाद में साउथ के सुपरस्टार और अक्किनेनी नागेस्वर राव के बेटे नागार्जुन के साथ साल 1992 में उन्होंने खुदा गवाह में काम किया.

रीना रॉय- सुनील दत्त- संजय दत्त

बॉलीवुड की 80 के दशक की सुपरस्‍टार एक्‍ट्रेस रहीं रीना रॉय भी इस लिस्ट में शामिल हैं. रीना ने अभिनेता सुनील दत्त के साथ मुकाबला, बदले की आग, राज तिलक, नागिन और दर्द का रिश्ता जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया है.

वहीं संजय के साथ रीना ने उनकी डेब्यू फिल्म रॉकी में काम किया था.

माधुरी दीक्षित- विनोद खन्ना- अक्षय खन्ना

बॉलीवुड की ‘धक धक गर्ल’ माधुरी दीक्षित के हुस्न का कौन कायल नहीं है. माधुरी दीक्षित ने साल 1988 में आई फिल्म ‘दयावान’ में विनोद खन्ना के साथ किसिंग सीन देकर बॉलीवुड में हंगामा मचा दिया था. इसके बाद साल 1997 में माधुरी दीक्षित ने अक्षय खन्ना के साथ फिल्म ‘मोहब्बत’ में काम किया था.