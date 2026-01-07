By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
स्ट्रगल के दौरान भूतिया घर में रहा करती थीं Hema Malini, 'ऐसा लगता था रात में कोई मेरा गला दबाता था...'
Hema Malini Haunted House: हेमा मालिनी का मानना था कि वह एक भूतिया घर में रह रही हैं क्योंकि उन्हें हर रात ऐसा महसूस होता था कि कोई उनका गला घोंटने की कोशिश कर रहा है
Hema Malini Haunted House: हेमा मालिनी ने अपना पूरा जीवन पति धर्मेंद्र के घर के ठीक सामने वाले बंगले में बिताया, क्योंकि धर्मेंद्र मुख्य रूप से अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर और बेटों सनी और बॉबी देओल के साथ रहते थे. हेमा और धर्मेंद्र का विवाह 1980 में हुआ था और तब से वह अपनी दो बेटियों ईशा और अहाना के साथ जुहू स्थित अपने विशाल बंगले में रहती हैं, जहाँ धर्मेंद्र अक्सर उनसे मिलने आते थे. लेकिन एक समय ऐसा भी था जब हेमा एक ऐसे घर में रह रही थीं जहाँ उन्हें हर रात घुटन महसूस होती थी.
एक अपार्टमेंट में रहने की कोशिश कर रही थी
हेमा दिल्ली और चेन्नई (तब मद्रास) में पली-बढ़ीं और हरियाली से घिरे बंगलों में रहना उन्हें बहुत पसंद था. इन दोनों शहरों में ऐसे घर तो थे, लेकिन मुंबई (तब बॉम्बे) में हेमा एक अपार्टमेंट में रहने की आदत डालने की कोशिश कर रही थीं, जो उन्हें कभी भी पूरी तरह से रास नहीं आया. एक बार उनके पिता ने उन्हें घर जैसा महसूस कराने के लिए उन्हें समुद्र के सामने वाला एक अपार्टमेंट उपहार में दिया, जिसे उन्होंने ही खरीदा था, लेकिन उन्होंने इसे तुरंत अस्वीकार कर दिया.
विशाल अपार्टमेंट मेरे पिता ने मेरे लिए खरीदा था
राम कमल मुखर्जी की किताब ‘हेमा मालिनी: बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल’ में हेमा ने बताया है कि एक बार शूटिंग के दौरान उनके पिता का फोन आया और उन्होंने उन्हें दक्षिण मुंबई के वालकेश्वर इलाके में बुलाया. ब्रेक के दौरान हेमा वहां गईं और पता चला कि उन्हें एक नए अपार्टमेंट में रहने का मौका मिल रहा है और उन्होंने बताया, ‘वहां मैंने समुद्र के सामने एक विशाल अपार्टमेंट देखा जो मेरे पिता ने मेरे लिए खरीदा था फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मुझे फ्लैट पसंद आया. शायद यही पहली बार था जब मैंने उनसे कहा कि मुझे शहर (दक्षिण मुंबई) में रहना पसंद नहीं है, बल्कि मैं चेन्नई वाले घर की तरह पेड़ों से घिरा एक घर चाहती हूं. तब उन्होंने जुहू में बंगला ढूंढना शुरू किया.’
जिसमें रहती थी उसे भूतिया बंगला कहते थे
हेमा ने राज कपूर के साथ अपनी हिंदी डेब्यू फिल्म ‘सपनों का सौदागर’ की शूटिंग के दौरान की एक घटना याद की और उन्होंने बताया कि उन दिनों वह बांद्रा के एक छोटे से अपार्टमेंट में रहती थीं, जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथैया ड्रेस ट्रायल के लिए करते थे. इसके बाद उन्हें एक बंगले में रहने की जगह मिल गई, लेकिन वह बंगला “भूतिया” माना जाता था.
मेरा गला घोंटने की कोशिश कर रहा हो
हेमा ने उसी किताब में बताया, ‘हर रात मुझे ऐसा लगता था जैसे कोई मेरा गला घोंटने की कोशिश कर रहा हो, मुझे सांस लेने में बहुत तकलीफ होती थी. मैं अपनी मम्मी के साथ सोती थी और उन्होंने देखा कि मैं कितनी बेचैन रहती थी. अगर ऐसा सिर्फ एक-दो बार हुआ होता तो हम इसे नज़रअंदाज़ कर देते, लेकिन यह हर रात होता था. ‘इसके बाद ही हेमा ने मुंबई में बसने का फैसला किया और अपना पहला अपार्टमेंट खरीदा और उन्होंने बताया, ‘मुझे याद है धरम जी कॉफी पीने आते थे, लेकिन तब मुझे यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मुझे उनसे प्यार हो जाएगा और मैं उनसे शादी कर लूंगी. अपना पहला बंगला 1972 में खरीदा था, जब वह ‘सीता और गीता’ की शूटिंग कर रही थीं. तब तक हेमा और धर्मेंद्र एक-दूसरे के साथ अक्सर काम कर चुके थे और उन्होंने भी धर्मेंद्र की तरह जुहू में एक बंगला खरीदा उन्होंने कहा, “यह पांच साल पुराना बंगला था जो एक गुजराती का था.हमने बाद में उसमें कुछ और कमरे बनवाए. मुझे वह घर बहुत पसंद था क्योंकि उसके चारों ओर बहुत सारे पेड़ थे.’
