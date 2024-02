Hindi Entertainment Hindi

Here Is The List Of Bollywood Ex Couples Who Are Still Friends After Breakup

आज तक अपने एक्स को नहीं भूल पाए ये सितारे, ब्रेकअप के बाद भी जमकर निभा रहे हैं याराना

Ex-Couples Who Are Still Friends After Breakup:

Ex-Couples Who Are Still Friends After Breakup: बॉलुवड में प्यार और तकरारा कब हो जाए कोई कह नहीं सकता है. आज जिस तपल को आप साथ में देख रहे हैं शायद वो कल तलाक लेकर अलग हो जाएं, या फिर ब्रेकअप कर लें. ऐसे में यहां पर जितनी तेजी से जोड़ियां बनती हैं उतनी ही तेजी के साथ वो टूट भी जाती हैं. ऐसे में आज हम आपको उन जोड़ियों के बारे में बताएंगे जिन्होंने अपनी राहें अचानक ही जुदा कर ली, लेकिन वो अच्छे दोस्त की तरह अपने रिश्ते को हमेशा सम्मान देते रहे.

Trending Now

ऋतिक रोशन और सुजैन खान

You may like to read

ऋतिक रोशन और सुजैन खान एक दौर में बॉलीवुड के सबसे पावर कप लके तौर पर देखे जाते थे और इनकी लव स्टोरी को सुनकर हर कोई खुश हो जाता था. हालांकि ऋतिक रोशन और सुजैन खान ने करीब 14 सालों के बाद जब अलग होने की बात कही थी तो हर कोई हैरान रह गया था. हालांकि आज भी ऋतिक रोशन और सुजैन खान एक दूसरे के संग पार्टी करते हैं औऱ बच्चो संग साथ वेकेशन पर जाते हैं. वहीं दोनों कपल अलग-अलग लोगों के संग रिश्ते में भी हैं.

आमिर खान और किरण राव

आमिर खान औऱ किरण राव को लगान के सेट पर एक दूसरे से प्यार हुआ था और आमिर ने किरण संग दूसरी शादी की थी र इससे भी उनका एक बेटा है. हालांकि साल 2021 में दोनों ने आपसी सहमति से तलाक लिया था और दोनों ने 16 साल का रिश्ता तोड़ दिया, लेकिन अभी ये साथ में काम करते हैं औऱ आमिर की बेटी इयारा की शादी में किरण ने हर रस्म निभाई और हर पल परिवार के संग रही थीं.

दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर

दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर जब साथ में पहली बार पर्दे पर आए तो फैंस को इनसे प्यार हुआ और इन दोनो को एक दूसरे से प्यार हुआ. हालांकि कुछ सालों तक साथ रहने के बाद इन्होंने ब्रेकअप कर लिया था. दीपिका और रणबीर कपूर का ब्रेकअप भले ही अच्छे नोट पर ना हुआ हो लेकिन दोनों ने फिर अपने रिश्ते को संभाला और आज साथ में ना केवल काम करते हैं बल्कि जमकर पार्टी करते हैं और एक दूसरे के काम को सराहते भी हैं.

सलमान खान औऱ कैटरीना कैफ

सलमान खान ही वो शख्स थे जिन्होंने कैटरीना कैफ को बॉलीवुड में जमने के लिए मदद की थी और वो सालों तक सलमान के घर या फिर फॉर्म हाउस में रहती थी और साथ ही वो खान परिवार के भी बेहद करीब रही हैं. हालांकि जब सलमान का दिल तोड़कर कैटर रणबीर कपूर के पास गई तो हर कोई हैरान था, लेकिन दोनों हमेशा दोस्त बने रहे और साथ में जमकर काम कर रहे हैं.

अरबाज खान और मलाइका अरोड़ा

अरबाज खान और मलाइका अरोड़ा ने भी अपना 19 सालों के बाद अपना रिश्ता तोड़ा दिया था. इस कपल का एक बेटा भी है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो दोनों के बीच तलाक की वजह अर्जुन कपूर थे. वहीं अरबाज ने हाल ही में सूरा खान संग निकाह किया है. अरबाज और मलाइका आज भी बेटे के लिए साथ में आते हैं और अच्छआ रिश्ता शेयर करते हैं.