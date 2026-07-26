'वो मेहनती थी लेकिन बहुत ज़्यादा एटीट्यूड' था, करिश्मा कपूर पर एक्ट्रेस शगुफ़्ता अली का खुलासा

Shagufta Ali On Karishma Kapoor: एक्टर शगुफ़्ता अली ने गोविंदा और करिश्मा की मशहूर जोड़ी के खत्म होने के बारे में बात करते हुए करिश्मा कपूर के साथ अपने अनुभव का ज़िक्र भी किया है

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/entertainment-hindi/hero-no-1-co-star-shagufta-ali-on-karisma-kapoor-shes-hardworking-but-has-a-lot-of-attitude-8484175/ Copy

Shagufta Ali On Karishma Kapoor: सीनियर एक्ट्रेस शगुफ़्ता अली ने करिश्मा कपूर के साथ काम करने के अपने अनुभव के बारे में बात की है और उन्होंने करिश्मा को “बहुत मेहनती” बताया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उनमें “बहुत ज़्यादा एटीट्यूड” था. हाल ही में एक इंटरव्यू में, शगुफ़्ता ने फ़िल्म सेट पर करिश्मा के बर्ताव के बारे में बात की, गोविंदा के साथ उनकी हिट जोड़ी के टूटने की वजह पर अपनी राय रखी और गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा की तारीफ़ की कि उन्होंने गोविंदा से जुड़ी अफ़वाहों को बहुत समझदारी और शालीनता से संभाला है.

करिश्मा बहुत मेहनती थीं, लेकिन उनमें बहुत एटीट्यूड भी था

सिद्धार्थ कन्नन के YouTube चैनल पर बात करते हुए, शगुफ़्ता ने करिश्मा के बारे में बात की है और आपको बता दें इन दोनों ने ‘हीरो नंबर 1’ जैसी फ़िल्मों में काम किया था. ऐसे में एक्ट्रेस के बारे में बात करते हुए शगुफ्ता ने कहा कि ‘करिश्मा बहुत मेहनती थीं, लेकिन उनमें बहुत एटीट्यूड था. करिश्मा के बारे में पूछे जाने पर शगुफ़्ता ने कहा कि साथ काम करते समय एक्ट्रेस का एटीट्यूड साफ़ दिखता था. करिश्मा बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी थीं, वह बहुत मेहनती थीं, लेकिन उनमें बहुत एटीट्यूड भी था. आप सेट पर कैसा एटीट्यूड रखते हैं और कैसा व्यवहार करते हैं, इससे भी फ़र्क पड़ता है.’

गोविंदा और करिश्मा ने साथ काम करना क्यों बंद कर दिया?

गोविंदा और करिश्मा कपूर 90 के दशक में बॉलीवुड की सबसे सफल ऑन-स्क्रीन जोड़ियों में से एक थे और उन्होंने ‘कुली नंबर 1’, ‘राजा बाबू’, ‘साजन चले ससुराल’, ‘हीरो नंबर 1’ और ‘हसीना मान जाएगी’ जैसी हिट फ़िल्में दीं और जब यह पूछा गया कि इस जोड़ी ने साथ काम करना क्यों बंद कर दिया, तो शगुफ़्ता ने कहा कि हो सकता है करिश्मा बस आगे बढ़ गई हों हो सकता है कि उनकी दिलचस्पी खत्म हो गई हो. हो सकता है कि उसके लिए प्यार ही न रहा हो हीरोइनों और उनके मूड का कुछ पता नहीं चलता और उनका यह भी मानना ​​है कि दर्शक शायद एक ही जोड़ी को बार-बार देखकर ऊब गए होंगे.’

‘हीरो नंबर 1’ में गोविंदा और करिश्मा के साथ काम किया

शगुफ़्ता ने डेविड धवन की फ़िल्म ‘हीरो नंबर 1’ में गोविंदा और करिश्मा के साथ काम किया. इस फ़िल्म में परेश रावल, सतीश शाह, कादर खान और टीकू तलसानिया भी थे. 1997 में रिलीज़ हुई यह कॉमेडी फ़िल्म उस साल की सबसे बड़ी बॉक्स-ऑफ़िस हिट फ़िल्मों में से एक थी. करिश्मा को हाल ही में साइकोलॉजिकल थ्रिलर सीरीज़ ‘ब्राउन’ में देखा गया था, जिसमें उन्होंने एक डिटेक्टिव का रोल निभाया था. इस शो में सूर्या शर्मा, जिस्शु सेनगुप्ता, सोनी राजदान और अजिंक्य देव भी थे और यह अभी ZEE5 पर स्ट्रीम हो रहा है