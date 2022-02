Heropanti 2 new poster: फ़िल्म ‘तड़प’ और ’83’ की सफलता का स्वाद चखने के बाद, साजिद नाडियाडवाला के पास इस साल रिलीज़ होने वाली बिग टिकट वाली फिल्मों की एक प्रभावशाली लिस्ट है, जिसमें ‘बच्चन पांडे’ और ‘हीरोपंती 2’ शामिल हैं. टाइगर श्रॉफ और तारा सुतारिया अभिनीत वर्ष की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक ‘हीरोपंती 2’ तब से चर्चा में है जब से निर्माताओं ने ईद के शुभ अवसर पर 29 अप्रैल, 2022 को इसकी नई रिलीज़ की तारीख घोषित की है.Also Read - Bade Miyan Chote Miyan Teaser: पहली बार साथ में नजर आए Akshay Kumar-Tiger Shroff, धांसू एक्शन ने किया हैरान

फैंस को अधिक जिज्ञासु करते हुए, निर्माताओं ने अब फिल्म का एक नया, एक्शन से भरपूर पोस्टर लॉन्च किया है, जिसमें टाइगर और तारा एक्शन और स्वैग से भरपूर नज़र आ रहे हैं! एक घायल, रस्टिक अवतार में टाइगर व खूबसूरत तारा के साथ, ‘हीरोपंती 2’ का नया पोस्टर बंदूक और फ़िल्म में नज़र आने वाले एक्शन के बारे में है. ईद पर रिलीज होने वाली यह टाइगर की पहली फिल्म है जो कृति सेनन की 2014 की पहली फिल्म ‘हीरोपंती’ का सीक्वल है. Also Read - SS Rajamouli की RRR ईद 2022 पर होगी रिलीज? इन फिल्मों के लिए खतरे की घंटी, इन स्टार्स से होगा क्लैश

Promise you guys Double the action! Double the entertainment! Coming to you this eid❤️ #SajidNadiadwala‘s #Heropanti2 coming to theatres near you this Eid 🔥@TaraSutaria @khan_ahmedasas @arrahman @rajatsaroraa @NGEMovies @WardaNadiadwala #Heropanti2OnEid pic.twitter.com/poYsphVwq5

— Tiger Shroff (@iTIGERSHROFF) February 12, 2022