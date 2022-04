Heropanti 2 Movie Review: बॉलीवुड के यंग एक्शन स्टार के रूप में पहचान बनाने वाले टाइगर श्रॉफ ने इंडस्ट्री में अपनी शुरुआत हीरोपंती से की थी, ऐसे में एक बार फिर से वो इसमें एक्शन और धणाल मचाते हएउ नजर आ रहे हैं. कोरियोग्राफर से फिल्म मेकर बने अहमद खान द्वारा डायरेक्ट की गई इस फिल्म में आपका भरपूर मसाला मिलेगा और इसकी झलक आपने ट्रेलर में भी देख ली थी. फिल्म में एक बार फिर से कुछ अलग करते हुए नजर आएंगे नवाजुद्दीन सिद्दीकी. हीरोपंती में मसाला फिल्मों की तरह एक्शन,रोमांस और बाकि चीजों का तड़का है. ऐसे में अहमद खान की फिल्म हीरोपंती 2 को लेकर टाइगर श्रॉफ के फैंस ट्विटर पर अपना रिव्यू दे रहे है.



A good action thriller movie and yeah Tiger Shroff was amazing… Story was interesting it wasn’t something that you’ve seen an usual movie… #Heropanti2Review from Dubai public

Ratings – 4/5

Bhai loog content tou fresh hai 💯

___@iTIGERSHROFF #TigerShroff #Heropanti2

— Tiger Shroff ✉️ NEWS (@TJSFansWorld) April 28, 2022