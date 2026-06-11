'वो ऐसा नहीं था...बहक गया था', सच जानते हुए भी '370 की बिरयानी' विवाद के बाद बॉस ने हिमांशु जांगड़ा को क्यों नौकरी से निकाला?

प्रणीत मोरे के कॉमेडी शो के दौरान 370 रुपए की बिरयानी पर अश्लील कमेंट करने वाले हिमांशु जांगड़ा को कंपनी के मालिक ने नौकरी से निकाल दिया. अब उन्होंने इसके पीछे की वजह बताई है.

Written by: Pooja Batra Edited by: Pooja Batra
Published: June 11, 2026, 1:20 PM IST
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Himanshu Jangra, Pranit More

प्रणीत मोरे की कॉमेडी के दौरान हिमांशु जांगड़ा ने एक ऐसी टिप्पणी की जिसके बाद सोशल मीडिया पर बवाल मच गया. इस मामले ने ऐसा तूल पकड़ा की कंपनी के मालिक ने हिमांशु को नौकरी से निकाल दिया. दरअसल, वायरल क्लिप में हिमांशु कहते दिखाई दे रहे हैं कि वो एक बार लड़की को डेट पर ले गए थे जहां उन्होंने उसे 370 रुपए की बिरयानी खिलाई और बदले में उससे रिर्टन गिफ्ट की उम्मीद रखी. इस कमेंट के बाद बवाल हो गया, मामला तूल पकड़ते ही उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा. अब कंपनी के ऑनर विवेक विश्वकर्मा (Vivek Vishwakarma) ने हिमांशु को नौकरी से निकालने की सच्चाई बताई है.

हिमांशु जांगड़ा की ऑफिस में डिसेंट पर्सनालिटी थी

विवेक विश्वकर्मा ने इंडिया टुडे से बात करते हुए बताया कि पहले तो उन्होंने हिमांशु की वायरल क्लिप पर ध्यान नहीं दिया, वो अपने काम में बिजी थे. लेकिन जब इस मामले पर विवाद बढ़ा, तब उनका ध्यान वीडियो पर गया. पहले वो इस पर अपना कोई कमेंट नहीं देना चाहते थे क्योंकि ये ऑफिस के बाहर का मामला था. कंपनी के मालिक ने बताया कि हिमांशु की ऑफिस में बिल्कुल डिफरेंट पर्सनालिटी थी. वो मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करता था. किसी महिला की तरफ से भी उसके लिए कभी कोई शिकायत नहीं आई थी. लेकिन उसके अश्लील जोक वाला वीडियो वायरल होने के बाद हमें कंपनी के पेज पर भद्दे कमेंट्स और ई-मेल आने लगे. मामला सीरियस हो गया था. इसी वजह से हमें हिमांशु को नौकरी से निकालना पड़ा.

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बड़ी डील हाथ से चली गई

मालिक ने बताया इस चक्कर में हमारे दो बड़े क्लाइंट्स के साथ भी डील कैंसिल हो गई. इंस्टाग्राम और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी 100 से लेकर 10000 तक गंदे कमेंट्स आने लगे. हिमांशु भी इस विवाद के बाद ऑफिस आना कम्फर्टेबल फील नहीं कर रहा था और जब मुझे इस विवाद के बारे में पूरी जानकारी मिली तो हमारे बिजनेस ब्रांड के लिए उसे हटाना जरूरी हो गया था.

प्रणीत को हंसने के बजाय, हिमांशु को रोकना चाहिए था

विवेक ने ये भी कहा कि प्रणीत को हिमांशु को ऐसा कमेंट करने के दौरान ही रोक देना चाहिए था. इस शो की वाइब ही ऐसी थी. ये अश्लील शो था. मैं हिमांशु की साइड नहीं ले रहा लेकिन 22 साल का लड़का, जो हरियाणा के एक छोटे से शहर से आता है. वो इस शो में जाकर जरूरत से ज्यादा कम्फर्टेबल हो गया था. मुझे लगता वहीं, बात बढ़ गई. प्रणीत को उसे रोकना चाहिए था.

क्या है 370 वाली बिरयानी का मामला?

स्टैंडअप कॉमेडियन प्रणीत मोरे का गुड़गाव में शो था जहां हिमांशु जांगड़ भी बतौर ऑडियंस वहां दिखाई दिए थे. हंसी-मजाक के दौरान हिमांशु ने खुद से जुड़ा एक किस्सा सुनाया- ‘मैं एक बार अपनी गर्लफ्रेंड को डेट पर ले गया जहां मैंने उसे 370 रुपए की बिरयानी खिलाई. मुझे लगा कि बदले में वो मुझे रिटर्न गिफ्ट देगी. लड़कियों पर किए गए इस भद्दे कमेंट को लेकर उन्हें खूब ट्रोल किया गया.

अभी कहां है हिमांशु?

हिमांशु अभी हरियाणा में स्थित अपने घर पहुंच चुका है. उसके रिश्तेदार और घर-परिवार वालों को इस सारे मामले का पता चल चुका है. कंपनी के मालिक ने ये भी बताया कि उस अपनी गलती का पछतावा है. उसने उस शो के माहौल की वजह से ये सारी बातें कहीं. इसके लिए वो शर्मिंदा हैं.

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Pooja Batra

Pooja Batra

पत्रकारिता में 20 साल से अधिक का अनुभव. 2001 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से M.A किया. फिर भारतीय विद्या भवन के फिल्म एंड टीवी ... और पढ़ें

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