Entertainment News Today: सोशल मीडिया के ज़माने में कोई भी चीज़ आसानी से वायरल हो जाती है. कभी कभी कुछ अच्छी चीज़ें सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत दूर तक पहुंच जाती हैं. हर इंसान अपने हुनर से अपनी पहचान बनाना चाहता है. कुछ वक़्त पहले रानू मंडल (Ranu Mondal) का नाम सामने आया था जिन्होंने रेलवे स्टेशन पर गाना गाकर प्रसिद्वि प्राप्त की. रेलवे स्टेशन पर भीख मांगकर अपनी ज़िंदगी गुज़ारने वाली रानू मंडल अचानक से सोशल मीडिया सेंसेशन बन गई थीं. उनकी आवाज़ का हर कोई कायल हो गया था.

लता मंगेशकर का गाना एक प्यार का नगमा गाती हुई रानू मंडल (Ranu Mondal Video) ने पूरे देश का दिल जीत लिया था और लोगों ने उन्हें रातों रात स्टार भी बना दिया. रानू को कई रियलिटी शोज़ का हिस्सा बनाया गया और फिर बॉलीवुड के मशहूर सिंगर-एक्टर-कंपोजर हिमेश रेशमिया (Himesh Reshammiya) ने उन्हें फिल्म में गाने का मौका दिया. हिमेश रेशमिया ने उन्हें अपनी फिल्म हैप्पी, हार्डी और हीर में दो गाना गाने का मौका दिया. फिल्म में रानू मंडल ने आशिकी में तेरी और तेरी मेरी कहानी गाना गाया था.

सोशल मीडिया पर यह गाना खूब वायरल हुआ और लोगों ने रानू मंडल की खूब तारीफ की. साथ ही हिमेश की भी खूब सराहना हुई थी. क्या आपको पता है रानू मंडल को फिल्म में गाना गाने के लिए कितने रुपए मिले थे? यह हमेशा से चर्चा का विषय रहा है. हम आपको बता दें कि रानू मंडल ने पैसे लेने से इंकार कर दिया था मगर रिपोर्ट्स के मुताबिक हिमेश रेशमिया ने उन्हें 6-7 लाख रुपये दिए थे.

