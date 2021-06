Himesh Reshammiya Second Wife Sonia Kapoor Hot Photos: बॉलीवुड की दुनिया में बेहद कम वक़्त में अपनी पहचान बनाने वाले सिंगर-एक्टर हिमेश रेशमिया (Himesh Reshammiya) अक्सर अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की वजह से सुर्ख़ियों में रहते हैं. एक साल में 36 हिट गाने देकर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को एक नए मुकाम देने वाले हिमेश (Himesh Reshammiya Love Story) की लव लाइफ भी ख़बरों में रही हैं. लेकिन इस बार हिमेश नहीं उनकी दूसरी पत्नी सोनिया कपूर (Who is Sonia Kapoor) चर्चा में हैं. आज हम आपको सोनिया से मिलवाएंगे. Also Read - Indian Idol 12: Neha Kakkar, हिमेश रेशमिया और विशाल डडलानी एक एपिसोड के लेते हैं इतनी फीस, जानकर उड़ जाएंगे होश

हिमेश ने अपनी 22 साल पुरानी शादी तोड़कर टीवी एक्ट्रेस सोनिया कपूर से शादी की थी. सोनिया अक्सर अपने हुस्न से सोशल मीडिया पर तहलका मचाती रहती हैं. सोनिया की खूबसूरती के लाखों दीवाने भी हैं. बहुत कम लोगों को यह पता है कि सोनिया अभिनय जगत से जुड़ी हुई हैं. Also Read - Indian Idol 12 Elimination: क्या Sawai Bhatt ने शो को कह दिया अलविदा? जज Himesh Reshammiya ने कही ये बात

सोनिया ने कई टीवी सिरियल्‍स में काम किया है. उन्‍होंने ‘किट्टी पार्टी’ (रुखसाना), ‘आ गले लग जा’ (प्रीति), ‘पिया का घर’ (श्‍वेता), और ‘कभी-कभी’ (नीलू निगम), में अभिनय किया है.

सिरियल्‍स के अलावा सोनिया ने ‘फरेब’, ‘सत्ता’, ‘कार्बन’ और ‘ऑफिसर’ जैसी फिल्‍मों में भी अभिनय किया है.

सोशल मीडिया पर हिमेश और सोनिया अक्सर एक दूसरे के साथ अपनी रोमांटिक फोटोज शेयर करते रहते हैं. बता दें कि हिमेश रेशमिया ने जून 2017 में अपनी पहली पत्नी कोमल से तलाक लिया था.