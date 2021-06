Hina khan And Shaheer Sheikh New Song Baarish Ban Jaana Out Today: हिना खान (Hina khan) और शाहीर शेख (Shaheer Sheikh) का नया गाना ‘बारिश बन जाना’ (Baarish Ban Jaana) रिलीज कर दिया गया है, दोनों का ये गाना आते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और इस रोमांटिक जोड़ी ने तहलका मचा दिया है. हाल ही में हिना (Hina khan) का गाना ‘पत्थर वर्गी’ रिलीज हुआ था, जो कि फैन्स द्वारा खूब पसंद किया गया था. ऐसे में हिना (Hina khan) अब अपने फैन्स के लिए एक और म्यूजिक एल्बम ‘बारिश बन जाना (Baarish Ban Jaana)’ लेकर आई हैं. Also Read - Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi 3: Shaheer Sheikh और Ruchikaa Kapoor के रिश्ते की ये हैं 5 अनोखी बातें



हाल ही में हिना (Hina Khan) ने एक वीडियो शेयर कर बताया था कि कैसे उन्होंने माइनस डिग्री टेम्परेचर में इस गाने की शूटिंग की थी. हिना ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा था कि, ‘आइस कोल्ड बारिश और माइनस टेम्परेचर में इस तरह से हमें प्रताड़ित किया गया था. और इस महिला ने कितनी खूबसूरती से इसे ‘बारिश बन जाना’ नाम दे दिया. यह देखने में काफी रिलैक्सिंग और रोमांटिक लगता है, लेकिन इसके पीछे कड़ी मेहनत है’.