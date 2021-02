Hina Khan Pictures In White Outfit Deep Neck Dress Pictures Viral on Social Media: टीवी एक्ट्रेस हिना खान (Hina Khan) आजकल सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं. हिना खान (Hina Khan) कभी जिम करते हुए की तस्वीरों की वजह से सुर्खियों में आती हैं तो कभी उनका बोल्ड और हॉट फोटोशूट चर्चा का विषय बना रहता है. ऐसे में नागिन एक्ट्रेस हिना खान (Hina Khan) ने एक बार फिर से अपनी कातिल अदाओं से हर किसी को घायल किया है. हिना खान (Hina Khan) ने अपने सोशल मीडिया पर एक जबरदस्त फोटोशूट पोस्ट किया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है. Also Read - Mirzapur की एक्ट्रेस Rasika Dugal ने कराया हॉट फोटोशूट, लोग बोले- बीना त्रिपाठी

दरअसल हिना खान (Hina Khan) ने व्हाइट आउटफिट में कुछ फोटो पोस्ट की हैं जो तेजी से वायरल हो रही हैं औऱ इसमें हिना खान बेहद (Hina Khan) कमाल की लग रही हैं और साथ ही वो हॉट लग रही हैं. इन तस्वीरों में हिना खान (Hina Khan) जबरदस्त पोज देती हुई दिखाई दे रहीं हैं.

View this post on Instagram A post shared by HK (@realhinakhan)

हिना खान (Hina Khan) ने अपने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ बोल्ड तसवीरें पोस्ट की हैं. इन तस्वीरों में हिना (Hina Khan) व्हाइट आउटफिट में दिख रही है. इस ड्रेस में वह अपनी परफेक्ट स्लिम और टोंड फिगर फ्लांट करती दिख रही हैं. डीप नेक आउटफिट में उनका लुक देखने लायक है. इस शेयर कर कैप्शन में उन्होंने कुछ नहीं लिखा है बस एक इमोजी बनाया है.

View this post on Instagram A post shared by HK (@realhinakhan)

View this post on Instagram A post shared by HK (@realhinakhan)

View this post on Instagram A post shared by HK (@realhinakhan)



हिना खान (Hina Khan) ने ड्रेस के साथ हाई हील बैली पहनी हुई थीं, जो उनकी लुक को और भी डैसिंग बना रहीं थीं. इंस्टाग्राम पर हिना खान (Hina Khan) कभी अपने ट्रेडिशनल लुक, कभी ग्लैमरस अंदाज तो कभी बोल्ड अवतार में तहलका मचाती रहती हैं.

View this post on Instagram A post shared by HK (@realhinakhan)



हिना (Hina Khan) की इन तस्वीरों पर उनके फैंस जमकर प्यार लुटा रहे हैं और एक यूजर ने इन तस्वीरों पर लिखा है लिखा, ‘हसीन.’ एक इंस्टा यूजर ने लिखा, ‘आप मेरी क्रश हो.’ एक यूजर ने लिखा, ‘ब्यूटी इन व्हाइट.’ एक यूजर ने लिखा, ‘इस कदर अपनी तसवीरों से हमें दीवाना ना बनाया करो.’