Hina Khan Father Passed Away: रमजान के पवित्र महीने में टीवी की मशहूर एक्ट्रेस हिना खान के घर मातम पसरा है. उनके पिता का निधन हो गया.

कहा जा रहा है कि मुंबई में स्थित अपने घर में उनके पिता को कार्डियक अरेस्ट ( Cardiac Arrest ) आया. हालांकि इस बात की अभी पुष्टि नहीं हुई है.

ये जरूर देखा गया था कि पिछले कुछ दिनों से हिना सोशल मीडिया पर कुछ शेयर नहीं कर रही थीं.

Sad to hear about the news on #hinakhan father. He passed away due to cardiac arrest. Condolences to Hina and her family #innalillahiwainnailaihirojiun 🤲 pic.twitter.com/RpT26XkmqH

— Viral Bhayani (@viralbhayani77) April 20, 2021