Hindi Entertainment Hindi

Hina Khan Film Country Of Blind Gets A Special Place In The Oscar Motion Pictures Arts And Sciences Library

Hina Khan की फिल्म Country Of Blind को मिली ऑस्कर लाइब्रेरी में खास जगह, अब तक नहीं देखी मूवी तो कर रहे हैं बड़ी गलती

Hina Khan Film Country of the Blind : एक्ट्रेस हिना खान ने इजराइल और हमास के बीच जारी भीषण युद्ध पर अपना रिएक्शन शेयर किया है.

Hina Khan Film Country of the Blind : बॉलीवुड एक्ट्रेस और बिग बॉस फेम हिना खान (Hina Khan) टीवी के साथ-साथ बड़े पर्दे पर भी धमाल मचा रही हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने फैंस के साथ एक बड़ी खुशखबरी शेयर की, जिसपर पूरी फिल्म इंडस्ट्री को भी गर्व है. एक्ट्रेस हिना खान की फिल्म ‘कंट्री ऑफ ब्लाइंड’ (Country of the Blind) को अब ऑस्कर लाइब्रेरी ने मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज की लाइब्रेरी (Motion Pictures Arts and Sciences Library) में स्थायी संग्रह का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया है. फिल्म में ‘दृष्टिहीन’ और उनके जीवन के बारे में एक कहानी है. इसे राहत शाह काजमी ने निर्देशित किया है. फिल्म को मिल रहे इस सम्मान के बाद से स्टारकास्ट और ‘कंट्री ऑफ ब्लाइंड’ के मेकर्स की खुशी का ठिकाना नहीं है. सोशल मीडिया पर भी स्टारकास्ट ने अपनी प्रतिक्रिया शेयर की है.

Trending Now

हिना खान ने जाहिर की खुशी

आईएएनएस की रिपोर्ट के अनुसार, हिना ने बताया, ‘हमारी टीम ने इस फिल्म पर वास्तव में कड़ी मेहनत की है, और इसे इतने बड़े पैमाने पर मान्यता मिलने से बेहतर कुछ नहीं है. ‘कंट्री ऑफ ब्लाइंड’ के माध्यम से हमारे द्वारा बताई गई कहानी को अमेरिका में लोग पसंद कर रहे हैं. हमारी पटकथा को मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज की ऑस्कर लाइब्रेरी (Oscar Library) द्वारा आमंत्रित किया जा रहा है, यह सब अवास्तविक लगता है. मुझे उम्मीद है कि हम अपनी फिल्म के साथ और भी अधिक ऊंचाइयां हासिल करेंगे, क्योंकि कहानी एक संपूर्ण अनुभव है, जिससे लोगों को जीने का मौका मिलेगा.’

You may like to read

डायरेक्टर शाह काजमी ने क्या कहा?

शाह काजमी ने लिखा, ‘मुझे खुशी है कि इस फिल्म के लिए मेरे पास जो दृष्टिकोण था, उसे इतने व्यापक रूप से सराहा जा रहा है. ‘कंट्री ऑफ ब्लाइंड’ को अमेरिका में दर्शकों द्वारा स्वीकार किया जा रहा है और इसकी पटकथा को अब अकादमी की लाइब्रेरी ऑफ मोशन पिक्चर्स द्वारा आमंत्रित किया जा रहा है. यह हमारी पूरी टीम के लिए एक बड़ी उपलब्धि है. मैं केवल यह आशा कर सकता हूं कि हम वह सब हासिल करें जिसकी यह फिल्म हकदार है, क्योंकि कहानी से लेकर इसे फिल्माने के तरीके तक, ‘कंट्री ऑफ ब्लाइंड’ के बारे में सब कुछ सुंदर है.’ एच.जी. वेल्स के उपन्यास पर आधारित ‘कंट्री ऑफ ब्लाइंड’ अलगाव में पनप रहे एक समुदाय के बारे में एक व्यंग्य नाटक प्रस्तुत करता है. फिल्म में हिना खान और शोएब निकाश शाह हैं.

इजराइल-हमास युद्ध (Israel-Hamas War) पर हिना खान ने कही थी ये बात

लैक्मे फैशन वीक में शोस्टॉपर बनने के कुछ दिनों बाद एक्ट्रेस हिना खान ने इजराइल और हमास के बीच जारी भीषण युद्ध पर अपना रिएक्शन शेयर किया. एक्ट्रेस ने कहा कि इसका उन पर व्यक्तिगत रूप से असर पड़ रहा है और उन्हें खुद पर काबू पाने के लिए एक ब्रेक की जरूरत है. हिना ने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर लिखा, ‘सोशल मीडिया पर चल रही इजराइल-फिलिस्तीन से संबंधित सभी पोस्ट इतने परेशान करने वाले हैं.. यह मुझे इस हद तक प्रभावित करता है कि मैं उदास, दुखी महसूस कर रही हूं.. सारा आशावाद बस गायब हो जाता है. मानवता पूरी तरह से कहीं खो गई है.. इसका मुझ पर व्यक्तिगत रूप से असर पड़ रहा है, मुझे एक ब्रेक की जरूरत है. लेकिन हमें प्रार्थना करना बंद नहीं करना चाहिए.’ हमास के आतंकवादियों ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला किया, इस युद्ध में महिलाओं और बच्चों सहित हजारों लोगों की जान चली गई है.

RECOMMENDED STORIES