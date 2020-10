Hina Khan has garnered a following of 10 million on Instagram: बॉलीवुड और टीवी एक्ट्रेस हिना खान (Hina Khan) के इंस्टाग्राम परिवार की संख्या बढ़कर 1 करोड़ यानी 10 मिलियन हो गई है. इस मौके पर हिना ने अपने फैंस को धन्यवाद दिया. हिना ने अपने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की, जिसमें वह गुब्बरों के साथ पोज देते नजर आ रही हैं. उन्होंने इसे कैप्शन देते हुए लिखा, “10 मिलियन स्ट्रॉन्ग. धन्यवाद.” Also Read - सिद्धार्थ, हिना और गौहर की Bigg Boss 14 से हुई छुट्टी

टेलीविजन धारावाहिक ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में अक्षरा का किरदार निभाकर हिना काफी फेसम हुईं. उन्होंने रियलिटी शो ‘बिग बॉस 11’ में भी भाग लिया, और संगीत एल्बम में डब किया है.

अभिनेत्री ने इस साल की शुरूआत में फिल्म ‘हैक’ के साथ बॉलीवुड में अपनी शुरूआत की. उन्हें बाद में फिल्म ‘अनलॉक’ में भी देखा गया था. हिना बिग बॉस के 14वें सीजन में तूफानी सिनीयर के तर्ज पर एंट्री मारी थीं.