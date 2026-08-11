कैंसर से हार मान चुकी थीं Hina khan, पार्टनर से की थी किसी और से शादी करने की जिद...अब किया खुलासा

Hina Khan Recalls Cancer Battle: हिना खान ने उस मुश्किल दौर को याद किया, जिससे वह और उनके पति रॉकी जायसवाल ब्रेस्ट कैंसर से उनकी लड़ाई के दौरान गुज़रे थे

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Hina Khan Recalls Cancer Battle: हिना खान ने जून में अपनी शादी की पहली सालगिरह मनाने वाली हैं, बता दें ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ की एक्ट्रेस ने अपने लंबे समय के बॉयफ्रेंड रॉकी जायसवाल से एक प्राइवेट सेरेमनी में शादी की थी, क्योंकि उस समय जब वह स्टेज 3 ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही थीं. शादी के तुरंत बाद, यह कपल ‘पति, पत्नी और पंगा’ नाम के एक रियलिटी शो में भी दिखा था. इस दौरान दोनों को दुनिया के कई सारे ताने सुनने को मिले थे और लोगों ने हिना के कैंसर तक को फेक बता दिया था और शादी को पब्लिसिटी स्टंट कहा था. अब सालों बाद हिना ने शादी और कैंसरे से जुड़ी बातों पर अपनी बात रखी है.

14 साल लंबी डेटिंग के बाद हिना और रॉकी की शादी

हिना ने अपने पॉडकास्ट ‘POV’ में इस बारे में बात की है. आपको बता दें.हिना खान और रॉकी ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ के सेट पर मिले और उन्हें प्यार हो गया और 13-14 साल तक डेटिंग करने के बाद, कपल ने पिछले साल शादी कर ली. हालांकि इस शादी पर कई तरह के सवाल उठे थे और अपनी शादी को पब्लिसिटी स्टंट कहे जाने पर हिना खान ने कहा, ‘मुझे सच में कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं. हम सच्चाई जानते हैं. अगर आप इसे पब्लिसिटी के नज़रिए से देखें, तो असली वजह गायब हो जाती है.’ वहीं एक्ट्रेस के पति रॉकी ने कहा, ‘लोग झूठ पर यकीन करने के इतने आदी हो गए हैं कि उन्हें लगता है कि हमने असल में शो के लिए शादी की थी’.

‘स्पेशल मैरिज एक्ट’ के तहत हमारी शादी हुई

हिना ने आगे कहा, ‘हमने शादी इसलिए की क्योंकि हम काफी लंबे समय से, यानी 13-14 साल से एक-दूसरे को डेट कर रहे थे और शायद अभी भी शादी नहीं करते. सब कुछ महीनों पहले ही तय हो गया था, यह ‘स्पेशल मैरिज एक्ट’ के तहत हो रहा था. इसलिए हमें सब कुछ काफी पहले से प्लान करना पड़ा. हमने शादी इसलिए की क्योंकि हमें कल का पता नहीं था, हमने तारीख भी काफी पहले ही तय कर ली थी’.

मैंने उनसे किसी और से शादी करने के लिए कहा

अपने रिश्ते में आए मुश्किल दौर, खासकर कैंसर से अपनी लड़ाई के समय के बारे में बात करते हुए हिना खान ने कहा, ‘हमने जो भी मुश्किल हालात देखे, उसके बावजूद हमारा रिश्ता कैसे बना रहा? मुश्किल समय और उतार-चढ़ाव आए, लेकिन ऐसा नहीं था कि हमारी आपस में बनती नहीं थी. हम असल ज़िंदगी के मुश्किल दौर से गुज़र रहे थे. सेहत के मामले में, खासकर मेरे और उनकी मां के मामले में, ऐसे भी पल आए जब मैंने उनसे किसी और से शादी करने के लिए कहा. मैंने उनसे कहा कि अब चीज़ें वैसी नहीं रहेंगी जैसी पहले थीं. यहीं पर आपके प्यार की परीक्षा होती है, मैं उनकी परीक्षा नहीं ले रही थी. अगर वह ऐसा चुनते, तो मैं उनके लिए खुश होती, मैं उनसे इतना प्यार करती हूं कि उनके साथ रहने से ज़्यादा ज़रूरी उनकी खुशी है’.

हमें मुश्किल फ़ैसले लेने पड़े और हमने लिए भी

हिना ने आगे कहा, ‘हर मुश्किल घड़ी में मेरा साथ दिया. वह समय बहुत कठिन था, हमें मुश्किल फ़ैसले लेने पड़े और हमने लिए भी. जो लोग उस समय मेरे साथ थे, वे जानते हैं कि मैं यह सब सिर्फ़ उनकी वजह से कर पाई और उसने इसे इसे बहुत आसान बना दिया’. पिछले साल ब्रेस्ट कैंसर से अपनी लड़ाई के बारे में बात करते हुए हिना खान ने ‘स्क्रीन’ को बताया था, ‘रो (रॉकी) घर आए और मुझे बीमारी के बारे में बताया. मैं डिनर कर रही थी, इसलिए उन्होंने मेरे खाना खत्म करने का इंतज़ार किया और फिर मुझे यह खबर दी. बात को समझने में मुझे लगभग 10 मिनट लगे. मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि क्या हुआ है. मैंने बस अपना सिर झुका लिया और समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं. रो के घर आने से 15 मिनट पहले ही मैंने अपने भाई से कहा था कि कई सालों बाद मेरा फ़ालूदा खाने का मन कर रहा है. हमने उसे ऑर्डर भी कर दिया था, तब तक मुझे कुछ पता नहीं था क्योंकि डॉक्टर ने सीधे रॉकी को फ़ोन किया था’.