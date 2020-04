Hina Khan Looks Gorgeous in Pastel Blue Dress see Hot Pics- कोरोना से हुए लॉकडाउन में हिना खान को भी अपने पुराने दिन याद आ रहे हैं जब वो आजाद थीं. कहीं भी जा सकती थीं. अपनी मर्जी से घूम सकती थीं. हाल ही में हिना ने अपनी कुछ तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं जिसमें वो one-shoulder cape sleeves pastel blue dress में नज़र आ रही हैं. परफेक्ट मेकअप. नशीली आंखों में वे बेहद खूबसूरत नज़र आ रही हैं. Also Read - हाथ में फ्रैक्चर होने के बावजदू अवॉर्ड शो में क्यों पहुंची थीं ऐश्वर्या? तहलका मचा देगा उनका थ्रो बैक डांस वीडियो

हिना लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और लगातार अपनी तस्वीरें शेयर कर रही हैं. बता दें, हाल ही में रिलीज हुई हिना की वेब सीरीज Hacked को लोगों ने पसंद किया था. देखिए तस्वीरें-



बता दें, हिना खान बिग बॉस 11 में भी कंटेस्टेंट रही हैं और इसी के साथ वे रिएलटी शो खतरों के खिलाड़ी में भी नजर आईं थी. टीवी से अपनी लाइफ शुरू करने वाली हिना बॉलीवुड में भी कदम रख चुकी हैं. वे हैक मूवी में नजर आई थी और इसी के साथ वो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म द कंट्री ऑफ ब्लाइंड में भी दर्शकों का दिल जीता था.