Bigg Boss 15: टेलीविजन अभिनेत्री और पूर्व-बिग बॉस प्रतियोगी हिना खान ने हाल ही में प्रतियोगियों के व्यवहार के बारे में 'बिग बॉस' पर सवाल उठाते हुए कई ट्वीट किए. उन्होंने पूछा कि क्या इस सीजन के लिए 'बिग बॉस' के नियम बदल गए हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि रियलिटी शो 'स्मैकडाउन और रॉ' की भावना देता है. उनके ट्वीट में यह भी उल्लेख किया गया था कि पहले प्रतियोगियों को एक-दूसरे को छूने की अनुमति नहीं थी, लेकिन अब शो में चीजें बदल गई हैं और नियम तोड़े जा रहे हैं.

हिना ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया, "यह शो कैसा चल रहा है दोस्तों, क्या आप स्मैकडाउन और रॉ का हैशटैग कलर्स पर सोम-शुक्र रात 10:30 बजे आनंद ले रहे हैं. एक समय था, जब उंगली लगाने की अनुमति नहीं दी थी और अब क्या हो रहा है बिग बॉस? मैं आमतौर पर बीबी के बारे में ट्वीट नहीं करती, लेकिन यह बहुत मजेदार है और मैं खुद को रोक नहीं सकी."

So how is it going folks, are u enjoying smackdown and RAW mon-fri 10:30pm now a days on #colorstv 🤣

Ek time tha jab ungli lagaana allowed nahi tha and now 🤕🤒😷

What’s happening BB.. BiggieBoo?

I usually don’t tweet about BB

But this is so damn funny and I could not resist..

— Hina Khan (@eyehinakhan) October 16, 2021