Hina Khan Share Bold Pictures On Social Media See Actress Underwater Pose: छोटे पर्दे की बहू अक्षरा यानि की हिना खान (Hina Khan) इन दिनों अपने बोल्ड अंदाज के लिए जानी जाती हैं. हिना (Hina Khan) ने छोटे पर्दे से लेकर फिल्मी दुनिया तक का सफर तय कर लिया है. ऐसे में खुद को बहू की छवि से बाहर निकालकर हिना (Hina Khan) ने एक बोल्ड और सेक्सी एक्ट्रेस के तौर पर खुद को पेश किया है. ऐसे में हिना (Hina Khan) अक्सर अपनी स्टाइलिश और बोल्ड तस्वीरें शेयर करती रहती हैं. इसी बीच वो मालदीव में वेकेशन मना रही हैं जहां से उन्होंने एक से बढ़कर एक कमाल की फोटो शेयर की है.

सोशल मीडिया पर शेयर तस्वीरों में हिना खान (Hina Khan) पानी के अंदर जलपरी की तरह पोज देती हुई दिख रही हैं. हिना खान (Hina Khan) ने अंडर वॉटर करवाए फोटोशूट में कई खूबसूरत पोज दिए हैं. इन तस्वीरों में एक्ट्रेस बेहद खूबसूरत लग रही हैं.

हिना (Hina Khan) की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें एक्ट्रेस एंजॉय करती नजर आ रही हैं. इन तस्वीरों में वो स्वीमिंग पूल में मस्ती कर रहे हैं. बता दें कि वो अपने ब्वॉयफ्रेंड रॉकी जायसवाल के साथ मालदीव में छुट्टियां मना रही थी. हिना (Hina Khan) की इन तस्वीरों को उनके फैंस काफी पसंद कर रहे हैं, फोटोज को इंस्टाग्राम पर कई लाख लोग लाइक कर चुके हैं