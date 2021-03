Hina Khan Bold And Hot Photos From Maldives As Actress Poses in Monokini: छोटे पर्दे की मशहूर एक्ट्रेस हिना खान (Hina Khan) अपने हॉट औऱ बोल्ड अंदाज के लिए जानी जाती है. किसी दौर में संस्कारी बहू बनने वाली अक्षरा ऊर्फ हिना खान (Hina Khan) इन दिनों बोल्ड इमेज वाली एक्ट्रेस बन ग ईहैं. ऐसे में अब हिना खान (Hina Khan) ने एक बार फिर से सोशल मीडिा पर अपनी बेहद हॉट तस्वीरें शेयर की हैं जिसे देखकर फैंस के दिलों की धड़कने बढ़ सकती हैं. दरअसल हिना खान (Hina Khan) इन दिनों अपने ब्वॉयफ्रेंड रॉकी जयसवाल के साथ मालदीव में छुट्टियां बिता रही हैं औऱ वहीं से उन्होंने ये तस्वीरें शेयर की हैं. Also Read - Happy Birthday Alka Yagnik: 6 साल की उम्र से Alka Yagnik ने शुरू कर दिया था गाना, 27 सालों से अपने पति से रह रही हैं अलग

हिना (Hina Khan) ने अपने सोशल मीडिया पर एक बार फिर से अपने हॉलीडे की तस्वीरें शेयर की हैं जिसमें वो मस्ती करती हुई नजर आ रही हैं. इस तस्वीरों में हिना (Hina Khan) रिलैक्श मोड में नजर आ रही हैं. हिना (Hina Khan) की फोटोज सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं.

View this post on Instagram A post shared by HK (@realhinakhan)

View this post on Instagram A post shared by HK (@realhinakhan)

View this post on Instagram A post shared by Rocky Jaiswal (@rockyj1)



हिना खान (Hina Khan) इन तस्वीरों में बीच पर फैंस जमकर प्यार लुटा रहे हैं. हिना की इन तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर तहलका मचाया हुआ है. हिना (Hina Khan) अपनी फिटनेस और फैशन के लिए जानी जाती हैं और उनकी ये तस्वीरें गवाह है कि एक्ट्रेस जमकर मजे कर रही हैं.