Hina Khan gets trolled over her swimsuit pictures: टीवी की मशहूर अदाकारा हिना खान (Hina Khan) अक्सर अपनी लेटेस्ट तस्वीरों की वजह से सुर्ख़ियों में रहती हैं. अपने हुस्न और अपनी अदाकारी से लोगों का दिल जीतने वाली हिना खान सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं और अपनी हॉट फोटोज (Hina Khan Hot Photos) से सनसनी मचाती रहती हैं. इस बार हिना ने स्विमसूट पहनकर तबाही मचा दी है मगर कुछ लोगों को एक्ट्रेस का यह अवतार पसंद नहीं आया जिसकी वजह से उन्हें एक बार फिर ट्रोलिंग (Hina Khan Trolled) का सामना करना पड़ा. Also Read - Lakme Fashion Week 2021: नीले लहंगा चोली पहन रैंप पर चलीं Hina Khan, एक नज़र मुस्कुरा कर देखा तो आ गई कयामत

हिना ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल से कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जिसमें वो स्विमसूट (Hina Khan in SwimSuit) पहने नज़र आ रही हैं. आँखों पर चश्मा और सिर पर हैट लगाकर हिना नए अंदाज़ में कमाल तो लग रही हैं मगर उनका ये लुक लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं आया. Also Read - Hina Khan ने मोनोकनी पहनकर बढ़ाया पारा, जलपरी बनकर करवाया फोटोशूट- Viral Photos

एक यूजर ने हिना के इस पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा- ‘चेहरे पर कुछ करो. यह दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है’. वहीं दूसरे यूजर ने कमेंट में लिखा- ‘ये वही हिना है जिन्होंने बिग बॉस 14 में निक्की को शॉर्ट्स पहनने पर बोला था मैं तो कभी शॉर्ट्स नहीं पहनती’. यही नहीं एक यूजर ने तो उनके स्ट्रेच मार्क्स पर भी कमेंट करते हुए लिख दिया ‘स्ट्रेच मार्क्स दिख रहे हैं हिना’.

ऐसे ही कितने नेगटिव कमेंट्स का एक बार फिर हिना को सामना करना पड़ा है. मगर हां हिना के कुछ फैन्स इन तस्वीरों पर खूब प्यार भी बरसा रहे हैं. बता दें कि हिना ने अपना टेलीविज़न डेब्यू 2009 मे किया था. इस समय इन्हें सीरियल ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में लीड अभिनेत्री के रूप में देखा गया.