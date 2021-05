Hina Khan Share Throwback Video Of Father With Family While Singing Song: एक्ट्रेस हिना खान (Hina Khan) के लिए साल 2021 बेहद भारी रहा है, दरअसल पिछले महीने ही एक्ट्रेस ने अपने पिता को खो दिया है और अभी तक वो इस सदमे से उबर नहीं पाई हैं. इतना ही नहीं पिता को खोने के बाद वो कोरोना से ग्रस्त हो गई थी, हालांकि अब वो पहले से बेहतर है लेकिन इस कठिन दौर भी एक्ट्रेस ने खुद को मजबूती के साथ खड़ा किया हुआ है. ऐसे में कल उनके पिता को गुजरे हुए एक महीना हो गया है, ऐसे में एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर बेहद खबूसूरत वीडियो शेयर किया है. Also Read - पीले रंग की ड्रेस में कहर ढा रहीं हैं Hina Khan, Bold Photos देखकर क्रेजी हुए फैंस...देखें वायरल तस्वीरें

हिना खान (Hina Khan) अपने पापा के बेहद करीब थीं. उनके निधन के बाद शायद ही कोई ऐसा दिन जाता होगा, जब वह उन्हें याद न करती हों. ऐसे में एक्ट्रेस ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उनका पूरा परिवरा नजर आ रहा है. वीडियो को शेयर करते हुए हिना (Hina Khan) ने कैप्शन में लिखा, 'आज एक महीना पूरा हो गया है पापा, आपकी बहुत याद आती है.' इसके साथ ही हिना खान ने एक टूटे दिल और उदासी का इमोजी भी शेयर की है.



हिना खान (Hina Khan) के शेयर किए हुए वीडियो में वह अपने पिता, भाई और मां के साथ ‘आने वाला पल जाने वाला है’ गाना गाती नजर आ रही है. इस पुराने वीडियो में हिना ने अपने पिता को कारवां गिफ्ट किया था. गौहर खान ने हिना के वीडियो पर कमेंट किया- रोजाना छोटे कदम बेबी. रोजाना हम उन्हें याद करते हैं. मैं ये महसूस कर सकती हूं.