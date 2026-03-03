By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Iran–Israel war: हिना खान का ‘मोदी सपोर्ट’ पोस्ट वायरल, फैंस vs ट्रोल्स आमने-सामने, सोशल मीडिया पर बवाल!
मिडिल ईस्ट संकट के बीच हिना खान ने पीएम मोदी के नेतृत्व का समर्थन करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया. एक्ट्रेस को इस पोस्ट के लिए बहुत ट्रोल किया जा रहा है.
Iran–Israel war: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच टीवी एक्ट्रेस Hina Khan का एक सोशल मीडिया पोस्ट सुर्खियों में बना हुआ है. उन्होंने अपने इस पोस्ट में पीएम नरेंद्र मोदी का समर्थन किया है. हिना ने Modi की विदेश नीति और नेतृत्व का समर्थन करते हुए एक मैसेज शेयर किया जिसके बाद इंटरनेट पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई.
इजरायल और ईरान के बीच संघर्ष
बता दें, मिडिल-ईस्ट तनाव के बीच भारत में भी राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है. ऐसे समय में जब दुनिया की निगाहें इजरायल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष पर हैं, सोशल मीडिया पर भी बहस का दौर जारी है.आम लोग ही नहीं, बल्कि फिल्म और टीवी जगत की हस्तियां भी अपने विचार खुलकर सामने रख रही हैं.इसी कड़ी में टीवी की लोकप्रिय अभिनेत्री हिना खान का एक इंस्टाग्राम पोस्ट चर्चा में बना हुआ है.
Jo ye bhi theek se nahi chala sakte
Woh uspe sawaal uthaa rahe hain jo Itna bada desh chala raha hai..
Audacity, Guts, Irony!
Jai Hind pic.twitter.com/KpmctRStp6
— Hina Khan (@eyehinakhan) March 2, 2026
उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में एक नोट साझा किया, जिसके बाद उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा.
हिना खान ने सोमवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक कोलाज तस्वीर पोस्ट की.इस तस्वीर के साथ हिना ने कैप्शन में लिखा, ”जो ये भी ठीक से नहीं चला सकते, वो उस पर सवाल उठा रहे हैं जो इतना बड़ा देश चला रहे हैं.साहस, हिम्मत, विडंबना.जय हिंद।”
देश के नेता पर जिम्मेदारियों को लेकर सवाल?
इस पोस्ट के जरिए हिना खान ने उन लोगों पर निशाना साधा जो मौजूदा हालात को लेकर प्रधानमंत्री की आलोचना कर रहे हैं.उनका कहना था कि जो लोग छोटी जिम्मेदारियां ठीक से नहीं निभा सकते, वे देश की बागडोर संभालने वाले नेता पर सवाल उठा रहे हैं.
फिल्म बनाने में लगे 16 साल, 2000 ऊंट 4000 घोड़े, 105 बार लिखा गया गाना, 9.17 करोड़ में बिके Mughal-e-Azam के टिकट!
लोग कर रहे हैं ट्रोल
हिना के इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आईं.कुछ लोगों ने उनके विचारों का समर्थन किया और कहा कि संकट के समय देश के नेतृत्व के साथ खड़ा होना जरूरी है.वहीं, कई यूजर्स ने उनके बयान पर सवाल उठाए.
एक यूजर ने कमेंट में लिखा, ”सरकार से सवाल पूछना जनता का संवैधानिक अधिकार है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है.”
दूसरे यूजर ने कहा, ”क्या हिना चाहती हैं कि लोग सरकार की हर नीति को बिना सवाल किए स्वीकार कर लें?”
अन्य यूजर ने लिखा, ”सरकार से सवाल करना लोकतंत्र का हिस्सा है.”
कुछ यूजर्स ने हिना के पोस्ट को आड़े हाथ लेते हुए लिखा, “जो खुद दूसरों पर टिप्पणी करती रही हैं, वे अब लोगों को सलाह दे रही हैं.”
(इनपुट एजेंसी)
