Hina Khan Taking Alcoholic Drink In Bikini While Enjoying in Maldive – टीवी एक्‍ट्रेस हिना खान इन दिनों मालदीव में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही हैं. सोशल मीडिया पर लगातार अपनी बोल्ड तस्वीरें शेयर करने वाली हिना खान कभी समंदर की लहरों से खेलती हुईं नज़र आ रही हैं तो कभी जाम छलकाती हुई कहर बरपा रही हैं. उनकी इस तस्वीरों पर फैंस जमकर लाइक और कमेंट्स कर रहे हैं. एक मीडिया यूजर ने लिखा, आप फैशन की देवी है. Also Read - नतालिया कौर की हॉट 10 बिकिनी तस्वीरें गिराती हैं बिजलियां, बेपनाह हुस्न उनका है, बदनाम लोग हो जाते हैं

एक ने लिखा, हॉटनेस क्वीन. बिकिनी के साथ उन्होंने हैट भी लगाया था. हर तस्वीर में उनका अंदाज देखने वाला है.

बता दें. हिना खान जल्द ही नई फिल्म ‘विशलिस्ट’ में नजर आने वाली हैं. यह फिल्म एमएक्स प्लेयर पर 11 दिसंबर को रिलीज होगी.