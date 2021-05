Hina Khan Wears Dad T-Shirt While Connecting With Fans: एक्ट्रेस हिना खान (Hina Khan) इस वक्त बेहद बुरे दौर से गुजर रही हैं, जहां हाल ही में उन्होंने अपने पिता को खोया है वहीं वो कोरोना से ग्रस्त हो गई है. लेकिन धीरे-धीरे ही सही लेकिन वो खुद को संभाल रही हैं और वापस अपनी जिंदगी में लौटने की कोशिश कर रही हैं. हिना (Hina Khan) ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया था कि कुछ दिनों के लिए सोशल मीडिया से दूरी बना रही हैं, लेकिन कल उन्होंने वापसी की और इस दौरान उन्होंने क सारी बातें अपने फैंस के साथ शेयर की हैं. Also Read - नीली ड्रेस में Hina Khan ने अपने फैंस को बनाया अपना दीवाना, नया रुप देखकर आप भी हो जाएंगे फिदा- Photos

हिना खान (Hina Khan) इंस्टाग्राम पर लाइव आईं और इस दौरान उन्होंने फैंस से बात की, दरअसल जल्द ही उनका एक गाना आने वाला है और इसी के चलते उन्हें अपने काम पर वापस लौटना पड़ा है. हिना खान ने कहा, ‘इस मुश्किल समय में मुझे पता चला कि इस दुनिया में कितने अच्छे लोग हैं. जिनसे उम्मीद थी उन्होंने तो मेरा ध्यान रखा ही, लेकिन जिनसे उम्मीद भी नहीं थी, उन्होंने भी मेरा हाल-चाल लिया.’ Also Read - Hina Khan Father: पिता की अनसीन फोटो शेयर करके फिर से भावुक हुईं हिना खान, लिखा- 'हमारे पास बस आपकी तस्वीरें हैं'



हिना खान (Hina Khan) ने आगे कहा, ‘वह अपनी डैडी की स्ट्रॉन्ग गर्ल हैं और उन्होंने अपने पापा की टी शर्ट ही पहनी है. हिना ने कहा कि उनके पिता हमेशा उनके साथ रहेंगे’. इसके साथ ही उन्होंने बताया कि ‘उनका कोविड टेस्ट निगेटिव आ गया है लेकिन वह अभी भी हल्की खांसी, सीने में भारीपन, कमजोरी और शरीर में असहजता से जूझ रही हैं’.

View this post on Instagram A post shared by HK (@realhinakhan)



हिना खान अपने नए प्रोजेक्ट के लिए शहीर शेख के साथ कश्मीर की शूटिंग कर रही थीं, जब उन्हें अपने पिता के निधन की खबर मिली थी. वहीं, वर्क फ्रंट की बात करें तो हिना खान (Hina Khan) इन दिनों अपने अपकमिंग म्यूजिक वीडियो पत्थर वरगी की तैयारी कर रही हैं. ये गाना 14 मई को रिलीज होगा.