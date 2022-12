हिना खान को प्यार में मिला धोखा! एक्ट्रेस के दिल टूटे पोस्ट से फैंस हुए परेशान

Hina Khan Cryptic Post About Betrayal: ‘बिग बॉस 11’ फेम और टीवी एक्ट्रेस हिना खान (Hina Khan) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. सोशल मीडिया पर हिना खान काफी एक्टिव हैं और अपने फैंस के लिए अक्सर पोस्ट शेयर करती रहती हैं, मगर हिना खान का लेटेस्ट पोस्ट देखकर फैंस परेशान हो गए हैं. हिना खान ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर एक क्रिप्टिक पोस्ट कर फैंस को हैरान कर दिया है. इस पोस्ट से लगता है कि उन्हें किसी ने धोखा दिया है और उनका दिल टूटा है.

हिना खान ने दो इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर की है. पहले पोस्ट में हिना लिखती हैं ‘जो लोग आपके साथ विश्वासघात करते हैं उनपर अंधविश्वास करने के लिए खुद को माफ करें.कभी-कभी अच्छा दिल बुरा नहीं देख पाता है.



वहीं दूसरी स्टोरी में हिना लिखती हैं- ‘विश्वासघात एकलौता सच है जो बरकरार रहता है. लेट नाइट थॉट्स.’ हिना खान को किसने धोखा दिया है और उन्होंने ऐसा पोस्ट क्यों किया है ये तो पता नहीं चला है लेकिन हिना खान के ऐसे पोस्ट देखकर फैंस परेशान जरूर हो गए हैं