Bollywood Celebs Holi Wish 2021: पिछले साल होली पर कोरोना वायरस का खौफ तो था, लेकिन फिर भी बॉलीवुड से लेकर आम लोगों ने जमकर रंग-गुलाल खेला था, लेकिन इस बार कोरोना के चलते होली का रंग फीका पड़ने वाला है. महाराष्ट्र सहित देश के कई राज्यों में कोरोना को लेकर पाबंदियां लगाई गई है, ऐसे में बॉलीवुड हस्तियां अपने फैंस को होली की शुभकामनाएं देने के लिए पिछले साल की तस्वीरों का सहारा लिया है. तो चलिए देखते हैं किसने कैसे किया विश. Also Read - Holi 2021: वरुण-कृति ने ‘भेड़िया’ की टीम के साथ ऐसे मनाई Holi, इस गाने पर जमकर किया डांस- Video

कंगना रनौत (Kangna Ranaut) ने होली की शुभकामनाएं तेजस की टीम के साथ दी हैं. एक्ट्रेस ने लिखा है कि ‘होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं ….इसके साथ ही बताया है कि वह इस बार होली पर जैसलमेर में शूटिंग कर रही हैं’. Also Read - Happy Holi 2021: अमिताभ ने थ्रोबैक तस्वीर शेयर करके कहा 'रंग बरसे', Abhishek-Jaya साथ में आए नजर- See Picture



अमिताभ बच्चन ने लिखा है कि ‘हैप्पी फेस्टिवल डे टू ऑल, लैलेट अल बारा आह… हमारे मुस्लिम दोस्तों को क्षमा करने की रात, हमारे ईसाई दोस्तों के लिए पाम संडे, यहूदी मित्रों के लिए, होली टू हिंदू दोस्तों। क्या संयोग है. हर सौ साल या सभी एक साथ मनाते हैं’.

T 3857 –

Happy Festival day to All: Lailat Al Bara ah. Night of forgiving forgiveness to our Muslim Friends. Palm Sunday for our Christian Friends. Passover to Jewish friends and Holi To Hindu friends. What a coincidence. every hundred years or so all celebrate together.🙏🏻

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) March 28, 2021