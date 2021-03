Sushant Singh Rajput Dance With Jacqueline Fernandez in this throwback video: बॉलीवुड सेलेब्स जमकर होली का त्योहार मनाते हैं, हालांकि इस साल कोरोना की वजह से ऐसा हो नहीं पा रहा है. ऐसे में इस साल कई सारे पुराने वीडियो औऱ फोटो वायरल हो रही है जिसमें सितारे जमकर होली खेल रहे हैं. ऐसे में सोशल मीडिया पर एक बेहद प्यारा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) अपनी को-स्टार जैकलीन फर्नांडिस (Jacqueline Fernandez) के साथ डांस करते हुए नजर आ रहे हैं औऱ जमकर मस्ती कर रहे हैं. Also Read - 67th National Film Awards list 2021: छिछोरे बनी बेस्ट फिल्म, Kangana Ranaut को चौथी बार नेशनल अवॉर्ड...यहां देखें विजेताओं की पूरी List

दरअसल सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) और जैकलीन फर्नांडिस (Jacqueline Fernandez) का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में सुशांत (Sushant Singh Rajput) और जैकलीन (Jacqueline Fernandez) फिल्म सिलसिला के सुपरहिट गाने रंग बरसे पर डांस करते नजर आ रहे हैं. बता दें कि सुशांत (Sushant Singh Rajput) जैकलीन (Jacqueline Fernandez) का ये थ्रोबैक वीडियो मुंबई की होली पार्टी का है. Also Read - Abhishek Kapoor को फिर से याद आए Sushant Singh Rajput, वीडियो शेयर कर बोला- 'मैंने उन्हें कई बार मरते देखा था...'

View this post on Instagram A post shared by Viral Bhayani (@viralbhayani)

View this post on Instagram A post shared by blogger (@blogger_1984)



सुशांत का एक होली वीडियो अंकिता लोखंडे के साथ भी वायरल हो रहा है. इसमें सुशांत, अंकिता के साथ मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं. बता दें कि दोनों काफी लंबे समय तक रिश्ते में थे, लेकिन बाद में दोनों अलग हो गए थे और एक्टर रिया चक्रवर्ती के साथ रिलेशनशिप में आ गए थे.

बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत पिछले साल 14 जून को अपने मुंबई के अपार्टमेंट में मृत पाए गए थे. इस साल के 67वें नैशनल फिल्म अवॉर्ड्स में सुशांत की फिल्म ‘छिछोरे’ को बेस्ट फिल्म के अवॉर्ड से भी नवाजा गया है