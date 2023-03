Hindi Entertainment Hindi

Holi 2023: राजू श्रीवास्तव से सिद्धू मूसेवाला, इन सितारों के घर नहीं मनाई जाएगी होली

Celebs Holi Will Not Be Celebrated: आज इस खास रिपोर्ट हम आपको उन स्टार्स के बारे में बताने वाले है, जिनके घर इस साल होली सेलिब्रेट नहीं होगी.

Celebs Holi Will Not Be Celebrated: बॉलीवुड से लेकर टीवी की दुनिया तक के कई सारे सितारे होली के जश्म में डूबे हुए हैं और हर कई अपने परिवार और किसी खास के साथ ये त्यौहार मना रहा है. हालांकि साल 2022 बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा. दरअसल इस साल हमने कई सारे सितारों को खोया है. इस लिस्ट में कई सारे ऐसे भी सितारे हैं जिन्होंने बेहद कम उम्र में दुनिया को अलविदा कहा है. ऐसे में आज इस होली के खास मौके पर हम आपको बताएंगे की किन स्टार्स के घर पर साल 2023 में होली के रंग देखने को नहीं मिलने वाले है. इस लिस्ट में कई बड़े स्टार्स का नाम शामिल है.

सिद्धू मूसेवाला

सिद्धू मूसेवाला पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के बड़े सिंगर थे. इसके अलावा उन्होंने साल 2022 में मानसा विधानसभा सीट से विधानसभा चुनाव भी लड़ा था. सिद्धू मूसवाला की पहचान साल 2017 में आए गाने So High से मिली थी. इस गाने के लिए उन्हें ब्रिट एशिया टीवी म्यूजिक अवॉर्ड्स में बेस्ट लिरिसिस्ट का अवॉर्ड मिला था. बता दें सिद्धू मूसेवाला की 29 मई की हत्या कर दी गई थी.

राजू श्रीवास्तव

मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव पिछले साल 10 अगस्त को कार्डियक अरेस्ट के बाद से एम्स में भर्ती थे. राजू श्रीवास्तव 58 साल के थे. उन्हें उस समय कार्डियक अरेस्ट आया था, जब वो दिल्ली के एक जिम में एक्सरसाइज कर रहे थे. राजू को कॉमेडी शो The Great Indian Laughter Challenge से पहचान मिली थी. राजू की मौत 21 सितंबर 2022 को हुई थी.

तुनिशा शर्मा

तुनिशा शर्मा एक भारतीय टेलीविजन और फिल्म अभिनेत्री थे। उन्होंने सोनी टीवी के धारावाहिक, महाराणा प्रताप के साथ चंद कंवर के रूप में अपना करियर शुरू किया। उसके बाद वह कलर्स टीवी के चक्रवर्तीं अशोक सम्राट में राजकुमारी अहिंकारा की भूमिका में नज़र आई थी. तुनिशा शर्मा ने 25 दिसंबर 2022 को फांसी लगातक आत्महत्या कर ली थी.

केके

केके के नाम से मशहूर सिंगर कृष्णकुमार कुन्नथ 53 साल की उम्र में इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया. अपने निधन से पहले केके कोलकाता के Nazrul Mancha में एक कॉन्सर्ट में गाना गा रहे थे. लेकिन कॉन्सर्ट के बाद अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और वो गिर गए. केके ने 31 मई 2022 को दुनिया को अलविदा कहा.

दीपेश भान

‘भाबी जी घर पर हैं’ फेम दीपेश भान का 41 की उम्र में निधन हो गया है. दीपेश महज 41 साल के थे. ‘भाबी जी घर पर हैं’ में वह साल 2015 से मलखान खान का किरदार निभा रहे थे. दीपेश भान फिटनेस को लेकर काफी सजग रहते हैं. क्रिकेट खेलने के दौरान ही वह अचानक से नीचे गिर पड़े. आनन-फानन में उनको अस्पताल ले जाया गया. जहां उनकी मौत हो गई. शो में भाबी जी का किरदार निभा रहीं शुभांगी अत्रे ने कंफर्म किया है कि दीपेश की मौत ब्रेन हेमरेज से हुई थी. दीपेश की मौत 23 जुलाई 2022 को हुई थी.

विक्रम गोखले

लेजेंडरी एक्टर विक्रम गोखले का 82 की उम्र में निधन हो गया है. एक्टर ने पुणे स्थित अस्पताल में 26 नवंबर 2022 को दोपहर में अंतिम सांस ली. बात करें एक्टर के करियर पर तो विक्रम गोखले ने बॉलीवुड की कई हिट फिल्मों में अपना लोहा मनवाया है. विक्रम गोखले को नेशनल अवॉर्ड से भी सम्मानित किया गया था. बता दें कि लेजेंडरी एक्टर विक्रम गोखले मराठी थिएटर और फिल्म एक्टर चंद्रकांत गोखले के बेटे थे.

