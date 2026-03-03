By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
होली बनी लकी चार्म! बॉक्स ऑफिस पर चढ़ा रंग, ‘केसरी’ से ‘बद्रीनाथ की दुल्हनिया’ तक, इन फिल्मों का चला जादू
Holi 2026: फिल्म मेकर्स की कोशिश रहती है कि त्योहार के आसपास फिल्म रिलीज़ करें ताकि अधिक से अधिक लोग छुट्टियों के वजह से सिनेमाघरों में आ सकें.
Holi 2026: होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि बॉलीवुड के लिए भी कमाई का सुनहरा मौका रहा है. इस त्योहार पर हर साल कई फिल्में और गाने रिलीज़ होते हैं. रंग, रोमांस और देशभक्ति के तड़के के साथ कई फिल्मों ने दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचा और रिकॉर्ड तोड़े. आइए जानते हैं उन फिल्मों के बारे में, जिन पर होली का रंग चढ़ा और बॉक्स ऑफिस पर चला जादू.
इस होली नहीं रिलीज़ हुई एक भी फिल्म
हमेशा की तरह इस साल भी रंगों के त्योहार होली को लेकर आम जन के साथ ही फिल्म जगत के तमाम सितारे भी उत्साहित नजर आ रहे हैं. रंगों और उल्लास से भरपूर होली के मौके पर इस साल दर्शकों को भले निराश होना पड़ा क्योंकि एक भी फिल्म होली के मौके पर रिलीज नहीं हो पाई.हालांकि, ऐसा हमेशा से नहीं रहा है, कई फिल्में होली के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी हैं, जिनमें से कुछ औंधे मुंह गिर गईं तो कई सफलता की इबारत लिखने में सफल रहीं.
फिल्म बनाने में लगे 16 साल, 2000 ऊंट 4000 घोड़े, 105 बार लिखा गया गाना, 9.17 करोड़ में बिके Mughal-e-Azam के टिकट!
इन फिल्मों पर चला होली का जादू
‘केसरी’ जैसी पैट्रियोटिक फिल्म से लेकर ‘बद्रीनाथ की दुल्हनिया’ जैसी रोमांटिक ड्रामा तक, इन फिल्मों ने होली के जादू को बॉक्स ऑफिस पर अलग-अलग अंदाज में बिखेरा.
Sholay: 50 साल पुराने होली के गाने में100 टन लगा था गुलाल, 10 दिन चली थी शूटिंग, 2000 दिन तक थियेटर पर लगी रही फिल्म
‘तू झूठी मैं मक्कार’ रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म है, जो साल 2023 में आई थी और इसका निर्देशन लव रंजन ने किया है.रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर स्टारर फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स दोनों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली.होली के दिन रिलीज होने से इसे अच्छा फायदा मिला और यह हिट साबित हुई.
‘मेरा मांस तक नोच खाया’! फूलन देवी ने ब्लाउज खोलकर दिखाए थे सीने के जख्म, सुनकर सन्न रह गए थे Govind Namdev
‘बच्चन पांडे’ एक्शन-कॉमेडी फिल्म है, जिसमें अक्षय कुमार, कृति सेनन और जैकलीन फर्नांडीज लीड रोल में हैं.साल 2022 में आई फिल्म के काफी प्रचार के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल दिखाने में असफल रही और फ्लॉप साबित हुई.यह फिल्म दर्शकों को पसंद नहीं आई.फिल्म में अरशद वारसी भी अहम किरदार में हैं.
‘साइना’ स्पोर्ट्स बायोपिक फिल्म है, जिसमें परिणीति चोपड़ा मुख्य भूमिका में हैं.साल 2021 में होली के मौके पर रिलीज हुई यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई खास असर नहीं छोड़ पाई.भारत में इसका कलेक्शन भी कम रहा और यह पूरी तरह फ्लॉप रही.
‘अंग्रेजी मीडियम’ इरफान खान की शानदार फिल्मों में से एक है, जिसमें करीना कपूर, राधिका मदान भी थे.साल 2020 में आई यह फिल्म ‘हिंदी मीडियम’ की अगली कड़ी नहीं, बल्कि अलग कहानी वाली फिल्म थी.होली पर रिलीज होने के कुछ दिनों बाद ही लॉकडाउन लग गया, इसलिए कमाई तो ज्यादा नहीं कर सकी, लेकिन इरफान की एक्टिंग को खूब पसंद किया गया.
‘केसरी’ पैट्रियॉटिक एक्शन फिल्म है, जिसमें अक्षय कुमार मुख्य भूमिका में हैं.सारागढ़ी की लड़ाई पर आधारित यह फिल्म होली के मौके पर साल 2019 में रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही.
होली के मौके पर रिलीज ‘परी’ हॉरर-ड्रामा फिल्म है, जिसमें अनुष्का शर्मा मुख्य भूमिका में हैं.साल 2018 में आई फिल्म को दर्शकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली.यह औसत प्रदर्शन वाली फिल्म साबित हुई.
रोमांटिक कॉमेडी ‘बद्रीनाथ की दुल्हनिया’ साल 2017 में आई थी, जिसमें वरुण धवन और आलिया भट्ट लीड रोल में हैं.होली की छुट्टियों की वजह से यह फिल्म सुपरहिट हुई.
अजय देवगन और तमन्ना भाटिया स्टारर ‘हिम्मतवाला’ भी होली के मौके पर ही रिलीज हुई थी.साल 2013 में आई एक्शन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल दिखाने में असफल रही और फ्लॉप हो गई.
‘कहानी’ सस्पेंस-थ्रिलर फिल्म है, जिसमें विद्या बालन और नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुख्य भूमिका में थे.होली पर रिलीज हुई यह फिल्म दर्शकों को बहुत पसंद आई और हिट रही.फिल्म साल 2012 में रिलीज हुई थी.
साल 2008 में थ्रिलर फिल्म ‘रेस’ रिलीज हुई थी, जिसमें सैफ अली खान, बिपाशा बसु, अक्षय खन्ना और कैटरीना कैफ थे.अब्बास-मस्तान के निर्देशन में बनी यह फिल्म होली पर रिलीज हुई और हिट रही.
