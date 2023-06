Al Pacino Become Father At The Age Of 83: हॉलीवुड के जाने-माने एक्टर अल पचीनो 83 साल की उम्र में एक बार फिर पिता बन गए हैं.

Al Pacino Become Father At The Age Of 83: हॉलीवुड के दिग्गज एक्टर अल पचीनो 83 साल की उम्र में चौथी बार पिता बने हैं. उनकी 29 साल की प्रेमिका नूर अलफल्लाह ने एक बेटे को जन्म दिया है. जिसका नाम रोमन पचीनो रखा गया है. हालांकि पचीनो ने इस उम्र में पिता बनने के बारे में सोचा भी नहीं था, वो पहले से 3 बच्चों के पिता हैं. ये उनका चौथा बच्चा है. बता दें कि अल पचीनो के तीन बच्चे पहले से हैं। सबसे बड़ी बेटी का नाम जूली मैरी है, उनकी उम्र 33 साल है. इसके अलावा उनके दो जुड़वां बच्चे एंटोन और ओलिविया भी हैं. इन दोनों की उम्र 22 साल है.

पचीनो ने फादरहुड के बारे में कही थी ये बात

आपको बता दें साल 2014 में द न्यू यॉर्कर को दिए गए एक इंटरव्यू में पचीनो ने फादरहुड के बारे में बात करते हुए बताया था कि कैसे वह अपने पिता से अलग अपने बच्चों के अच्छे पिता बनना चाहते थे. पचीनो जब बच्चे थे तो उनके पिता ने उन्हें और उनकी मां को छोड़ दिया था. अल पचीनो ने क्लासिक द गॉडफ़ादर सीरीज़, स्कारफेस, हीट, सर्पिको, सी ऑफ़ लव और द डेविल्स एडवोकेट जैसी फिल्मों में शानदार एक्टिंग की है. उन्हें वन्स अपॉन ए टाइम इन हॉलीवुड, द आयरिशमैन, हाउस ऑफ गुच्ची और द पाइरेट्स ऑफ सोमालिया जैसी फिल्मों में कुछ समय पहले देखा गया था.

अल पचीनो और नूर अल्फल्लाह 2022 से साथ है

टीएमजेड की एक रिपोर्ट के अनुसार, अल पचीनो और नूर अल्फल्लाह 2022 से एक साथ हैं और पहली बार पिछले साल अप्रैल में दोनों को वेनिस के फेलिक्स ट्रैटोरिया में एक रेस्तरां में साथ जाते हुए देखा गया था. इसके बाद से दोनों अक्सर साथ नजर आते हैं. नूर अल्फल्लाह भले ही सिनेमा फैंस के लिए अजनबी हो सकती हैं. लेकिन वह खुद हॉलीवुड रॉयल्टी के लिए अजनबी नहीं है. हैलो के अनुसार नूर अलफ़ल्लाह एक फिल्म निर्माता होने के साथ साथ एक धनी कुवैती अमेरिकी फैमिली से आती हैं.

पहले से दिन बच्चों के हैं पिता

बता दें, अल पचीनो की कभी शादी नहीं हुई. उनकी जूली मैरी नाम की एक बेटी है, जो 33 साल की है. अल पचीनो अपनी पूर्व प्रेमिका बेवर्ली डी’एंजेलो के साथ 22 साल के जुड़वा बच्चों एंटोन और ओलिविया के पिता भी हैं. नूर के जितने भी अफेयर्स रहे, उन सभी की उम्र 60 साल से ज्यादा रही है। चाहे वो मशहूर सिंगर माइक जैगर (74 साल) हो या बिजनेसमैन निकोलस बर्गग्रेन (60 साल) हो। इसके अलावा कुछ वक्त पहले उन्हें 91 साल के फिल्म मेकर क्लिंट ईस्टवुड के साथ भी देखा गया था.

