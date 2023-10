Satyajot Ray Award: सत्यजीत रे लाइफटाइम पुरस्कार से सम्मानित होंगे हॉलीवुड स्टार माइकल डगलस

Satyajit Ray Lifetime Achievement Award 2023: भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (IFFI) जल्द ही शुरू होने वाला है, जिसकी तारीखों की घोषणा कुछ ही समय पहले हुई हैं. बता दें यह फिल्म महोत्सव का 54वां संस्करण है, जिसका आयोजन 20 नवंबर से 28 नवंबर के बीच गोवा में किया जाएगा. ऐसे में आज शनिवार को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने ट्वीट करते हुए एक बड़ी घोषण की है.बताया जा रहा है कि अनुराग ठाकुर ने जानकारी दी है हॉलीवुड अभिनेता माइकल डगलस को 54वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफटाइम अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा.

उन्होंने अपने एक्स (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट पर यह खबर साझा की और लिखा, ‘मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि प्रतिष्ठित हॉलीवुड अभिनेता और निर्माता माइकल डगलस को प्रतिष्ठित सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफटाइम अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा. 54वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा.’

I’m delighted to announce that Michael Douglas, the distinguished Hollywood Actor and Producer, will be honoured with the prestigious Satyajit Ray Excellence in Film Lifetime Award at the 54th International Film Festival Goa.

His deep love for our country, 🇮🇳, is well known,…

— Anurag Thakur (@ianuragthakur) October 13, 2023