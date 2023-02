कहीं बेटी का कोई ब्वॉयफ्रेंड तो नहीं? हर साल डॉक्टर से चेक करवाता है ये हॉलीवुड सिंगर

Rapper TI : हॉलीवुड और बॉलीवुड की कई फिल्मों में आपने अजीबोगरीब किस्से सुने होंगे. कई फिल्में सत्य घटना पर आधारित होती हैं, तो कुछ कहानियां सिर्फ काल्पनिक होती हैं. लेकिन आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो किसी हॉलीवुड फिल्म की कहानी नहीं बल्कि सच्ची घटना है. दुनियाभर में मशहूर 42 वर्षीय हॉलीवुड रैपर-सिंगर टीआई ने अपनी बेटी की लव लाइफ को लेकर बड़ा खुलासा किया. आपको जानकर हैरानी होगी कि ‘लेडिज लाइक अस’ पॉडकास्ट को दिए एक इंटरव्यू में टीआई ने खुलासा किया कि वो हर साल अपनी बेटी का वर्जिनिटी टेस्ट कराते हैं, ताकि जान सकें कि कहीं उसने किसी के साथ संबंध तो नहीं बनाया.

हालांकि, रैपर टीआई ने ये खुलासा 2019 में किया था, जब उनकी बेटी दियाज हैरिस (डीजेह हैरिस) महज 18 साल की थीं. इंटरव्यू के दौरान टीआई से पूछा गया कि क्या वो अपनी बेटी से सेक्स के बारे में बात करते हैं. इसके जवाब में रैपर ने कहा, ‘मैं सिर्फ उससे सेक्स के बारे में बात ही नहीं करता, बल्कि हर साल उसकी वर्जिनिटी का टेस्ट कराने के लिए उसे स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास भी ले जाता हूं.’ पहले तो टीआई की इन बातों पर किसी को यकीन नहीं हुआ, सबको लगा वो मजाक कर रहे हैं. हालांकि ये मजाक नहीं बिल्कुल सच था. इस खुलासे के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने टीआई को जमकर खरी-खोटी सुनाई.