Ray Stevenson Passes Away: RRR अभिनेता रे स्टीवेन्सन का निधन, 2 दिन बाद मनाने वाले थे जन्मदिन

RRR Actor Ray Stevenson Passes Away: पॉपुलर आयरिश अभिनेता रे स्टीवेन्सन अब हमारे बीच नहीं रहे, एक्टर रे स्टीवेन्सन का रविवार को 58 साल की उम्र में इटली में निधन हो गया. डेडलाइन की रिपोर्ट के मुताबिक, उनके प्रतिनिधि ने इंडिपेंडेंट टैलेंट में इस दुखद खबर की पुष्टि की और एक्टर की मौत से सभी लोग हैरान रह गए हैं. हालांकि उनकी मौत किस वजह से हुई, अभी इसका खुलासा नहीं हुआ है. इस खबर के सामने आने के बाद से रे के फैंस गम में डूबे हैं. दो दिन बाद 25 मई को रे का बर्थडे था. मार्वल की कई फिल्मों में नजर आ चुके रे स्टीवेन्सन की मौत की खबर से पूरे मनोरंजन जगत में शोक की लहर है.

टीम आरआरआर ने सोशल मीडिया पर लिखा, ‘हम सभी के लिए चौंकाने वाली खबर है! रेस्ट इन पीस, रे स्टीवेन्सन। आप हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे, सर स्कॉट’.रे स्टीवेन्सन ने एसएस राजामौली की पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म ‘आरआरआर’ में निगेटिव भूमिका निभाई और उनकी परफॉर्मेंस को लोगो ने खूब सराहा था.