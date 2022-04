Hollywood star Will Smith in India: ऑस्कर समारोह में कॉमेडियन क्रिस रॉक (Chris Rock) को थप्पड़ मारने की वजह से सुर्खियों में आए हॉलीवुड स्टार विल स्मिथ एक बार फिर भारत पहुंचे हैं. साल 2019 में अपने रियलिटी शो ‘विल स्मिथ बकेट लिस्ट’ (Will Smith’s Bucket List) की शूटिंग के लिए इंडिया पहुंचे विल स्मिथ कोरोना वायरस (Coronavirus) महामारी के चलते लंबे समय बाद पहली बार भारत आए हैं. शनिवार को उन्हें मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. उन्हें आसपास के लोगों के साथ बातचीत करते और हंसते हुए देखा गया. अकादमी पुरस्कार (Oscar Awards) विजेता अभिनेता अक्सर कई मौकों पर भारत आ चुके हैं.Also Read - लॉक अप: जीशान की इस हरकत पर Kangana Ranaut को Azma Fallah से मांगनी पड़ी माफी, Anjali Arora को मिली सजा

ऑस्कर से 10 साल के लिए हुए बैन

ऑस्कर में विल स्मिथ की खूब किरकरी हुई. उन्होंने जेडा के गंजेपन का मजाक उड़ाने पर होस्ट क्रिस रॉक को स्टेज पर थप्पड़ मार दिया था. इस मामले ने खूब तूल पकड़ा और ऑस्कर एकेडमी ने उन्हें 10 साल के लिए बैन कर दिया. उन्हें ‘किंग रिचर्ड’ के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है. इस घटना के बाद विल ने इंस्टाग्राम पर क्रिस से माफी भी मांगी थी.

उन्होंने लिखा था, “किसी भी तरह की हिंसा, जहरीली और बर्बाद करने वाली होती है! मेरा बर्ताव स्वीकार्य नहीं था और उसके लिए कोई बहाना नहीं होना चाहिए. मजाक हमारे काम का हिस्सा है, मगर जेडा पर जोक मारना मुझे ज्यादा लगा जो मेरे लिए बर्दाश्त करने वाला नहीं रहा. मैंने भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया व्यक्त की.”