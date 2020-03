मुंबईः कोरोना वायरस को लेकर बढ़ती चिंता के बीच अमिताभ बच्चन ने टि्वटर पर एक तस्वीर साझा की जिसमें उनके हाथ पर ‘होम क्वॉरेंटाइंड’ की मुहर लगी हुई है. अभिनेता ने मंगलवार देर रात अपने हाथ की तस्वीर ट्वीट की जिसमें ‘घर में अपने आप को पृथक रखने’ की मुहर लगी हुई है. उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘टी 3473- मुंबई में मतदाता स्याही के साथ हाथों पर मुहर लगानी शुरू…सुरक्षित रहे, चौकस रहे, अगर संक्रमित पाए जाते हैं तो पृथक रहे.’’

बच्चन कोरोना वायरस को लेकर सोशल मीडिया पर सक्रियता से जागरूकता फैला रहे हैं. उन्होंने हाल ही में एक कविता लिखी थी और कविता पढ़ते हुए टि्वटर पर एक वीडियो भी डाला था. उन्होंने अपने आवास पर प्रशंसकों के साथ रविवार को होने वाली साप्ताहिक मुलाकात भी रद्द कर दी.

T 3473 – Stamping started on hands with voter ink, in Mumbai .. keep safe , be cautious , remain isolated if detected .. pic.twitter.com/t71b5ehZ2H

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) March 17, 2020