OTT Release This Week: महीने और हफ्ते की शुरुआत के साथ ही फैंस नई फिल्मों और सीरीज के आने का इंतजार करने लगते हैं और इस वीकेंड पर अगर आप बाहर जाने की प्लानिंग नहीं कर रहे हैं तो आप घर बैठकर ही जमकर एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि ओटीटी पर इस हफ्ते भी एक के बाद एक कमाल की फिल्में रिलीज होने वाली हैं. ओटीटी पर हर हफ्ते कई सीरीज और फिल्में रिलीज होती हैं। ऐसे में इस हफ्ते की शुरुआत के साथ ही आप एक्शन-थ्रिलर, कॉमेडी और रोमांस का डोज लेने के लिए तैयार हो जाइए, आइए जानते हैं इस हफ्ते क्या खास है.Also Read - 'झुंड' के लिए अमिताभ बच्चन ने खुद नहीं भरी हामी, आमिर खान ने दी सलाह... यही नहीं इस बात के लिए...

1. झुंड

अमिताभ बच्चन स्टारर फिल्म झुंड विजय बरसे के जीवन पर आधारित है. इस फिल्म में अमिताभ बच्चन फुटबॉल कोच का किरदार निभा रहे हैं. यह फिल्म 6 मई को जी5 पर रिलीज होने वाली है और इसे लोगों ने भले ही सिनेमाघरों ने ज्यादा ना देखा हो लेकिन आप इसे अपने पूरी परिवार के साथ देख सकते हैं.

2. थार

बॉलीवुड सुपरस्टार अनिल कपूर की एक्शन थ्रिलर फिल्म ‘थार’ का क्रेज इसके ट्रेलर रिलीज के बाद से ही है. फिल्म में अनिल कपूर के अलावा हर्षवर्धन कपूर और फातिमा सना शेख मुख्य भूमिका में हैं. इसमें अनिल कपूर पुलिस तो हर्षवर्धन स्मगलर की भूमिका में हैं. यह फिल्म 6 मई को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी.

3. होम शांति (Home Shanti)

यह कहानी एक मिडिल क्लास परिवार की है, जो कई वर्षों तक सरकारी क्वाटर में रहने के बाद अपना पहला घर बना रहा है. सरकारी क्वार्टर खाली करने में बस तीन महीने बचे हैं. सुप्रिया पाठक और मनोज पाहवा स्टारर यह शो 6 मई को डिज्नी हॉटस्टार पर आएगी.

4. स्टोरिज ऑन द नेक्स्ट पेज (Stories on the next page)

बृंदा मित्रा द्वारा निर्देशित और प्रमोद फिल्म्स के प्रतीक चक्रवर्ती और दीप फिल्म्स के मेनक सेन द्वारा निर्मित फिल्म में तीन कहानियों को दिखाया जाएगा। इसमें अभिषेक बनर्जी, दितिप्रिया रॉय, नमित दास, भूपेंद्र जदावत, विभा आनंद, रेणुका शहाणे, राजेश्वरी सचदेव और सैयद रजा मुख्य भूमिका में हैं। यह 6 मई से डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी.



बच्चे की कमी को पूरा करने के लिए एक कपल अपने घर में दो पेट लेकर आता है.बस यही से शुरू होता है सारा धमासान, पेट पुराण में सई ताम्हनकर और ललित प्रभाकर मुख्य भूमिका में हैं, इस सीरीज को आप सोनी लिव पर 6 मई से देख सकते हैं.

6. नासिर

नासिर फिल्म सोनी लिव पर 6 मई को रिलीज हो रही है। फिल्म का 2020 में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव रॉटरडैम में प्रीमियर हुआ था, जहां फिल्म ने बेस्ट एशियन फीचर फिल्म का अवॉर्ड जीता था. फिल्म में एक नासिर नाम का शख्स है जो एक आम ही कपड़ों की दुकान पर काम करता है लेकिन हिंदु एक्टिविस्ट का शिकार हो जाता है, ये एक तमिल फिल्म है.